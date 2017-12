Έκρηξη σημειώθηκε σε αγωγό που καταλήγει στο λιμάνι Ες Σίντερ της Λιβύης, μια τρομοκρατική ενέργεια μπορεί να προκάλεσε το συμβάν, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ επικαλούμενα την υπηρεσία τύπου της οργάνωσης μαχητών που επιχειρεί στην περιοχή.

Ο αγωγός ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρία Al-Waha, ανέφερε η Akhbar Libya.

Η υπηρεσία τύπου της οργάνωσης υποστήριξε ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από τρομοκρατική επίθεση και πρόσθεσε πως η επικοινωνία με ένα συνεργείο μηχανικών που εργάζονται στο σημείο έχει χαθεί.

Η Akhbar Libya πρόσθεσε πως η οργάνωση έχει στείλει μαχητές στο σημείο της έκρηξης, που βρίσκεται μεταξύ του λιμανιού Ες Σίντερ και μιας πετρελαιοπηγής.

Στρατιωτική πηγή της Λιβύης, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς, δήλωσε πως υπεύθυνοι για την έναρξη είναι ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι έφθασαν στο σημείο με δύο αυτοκίνητα και τοποθέτησαν εκρηκτικά στον αγωγό που καταλήγει στο λιμάνι Ες Σίντερ.

#Breaking: #LNA sources accuse islamist militants from ‘the #Benghazi Defense Brigades’ of blast targeting the main pipeline linking the Sidrah terminal and #oil fields belonging to al-Waha company. The attack took place about 30km northwest of Maradah. #Libya pic.twitter.com/DjDqj0qQHk