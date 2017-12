Με αφορμή το δημοφιλές meme, στο οποίο κόσμος υποδεικνύει την ακριβή στιγμή που θα πρέπει κάποιος να βάλει ένα τραγούδι να παίζει ώστε να συγχρονιστεί με την αλλαγή της χρονιάς, ο Βρετανός τραγουδιστής και ντράμερ μοιράστηκε στο Twitter την ιδέα που είχε για να υποδεχτεί κάποιος το 2018 με τον «σωστό» τρόπο.

Πώς; Συγχρονίζοντας ακριβώς την αλλαγή της χρονιάς με το drum break του «In The Air Tonight».

«Αν παίξετε το 'In The Air Tonight' του Phil Collins στις 31 Δεκεμβρίου στις 11:56:40, το drum break θα παίξει ακριβώς την ώρα που οι δείκτες του ρολογιού θα δείχνουν μεσάνυχτα», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας: «Ξεκινήστε σωστά τη νέα χρονιά».

If you play 'In The Air Tonight’ by Phil Collins on December 31st at 11:56:40 the drum break will play right as the clock strikes midnight. Start off your new year right.