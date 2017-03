Από τοNEWSROOM Η Daily Mail, το γνωστό προβοκατόρικο ταμπλόιντ της Βρετανίας, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με το σημερινό πρωτοσέλιδο της έντυπης έκδοσής του.

Βάζοντας τη φωτογραφία της Τερέζα Μέι δίπλα στην Νίκολα Στέρτζον της Σκωτίας με τον τίτλο «Never mind Brexit, who won Legs-it!» επέλεξε να επικεντρωθεί με τον σεξιστικό τίτλο-λογοπαίγνιο στις γάμπες των δύο γυναικών και όχι στη σημασία της συνάντησης και την κρισιμότητα για το Brexit που κρύβει.



Το Twitter γέμισε σχόλια εξαγριωμένων χρηστών που κατέκριναν την επιλογή της εφημερίδας για το πρωτοσέλιδο. Πολλά βρετανικά μίντια πήραν θέση και εξέφρασαν επίσης τη δυσαρέσκειά τους για τη φωτογραφία και τον τίτλο, ενώ και ο ηγέτης του εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, έγραψε: «Έχουμε 2017. Αυτός ο σεξισμός ανήκει στο παρελθόν. Ντροπή στην Daily Mail».

It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO