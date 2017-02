Οργή για τα σχόλια του Μάιλο Γιαννοπουλος περί παιδοφιλίας - Οι συνάδελφοί του ζητούν να απολυθεί και ακυρώθηκε η έκδοση του βιβλίου του

Από τοNEWSROOM Αντιμέτωπος με τις χειρότερες έως τώρα αντιδράσεις απέναντι στις προκλήσεις του είναι ο αμφιλεγόμενος, ακροδεξιός δημοσιογράφος του συντηρητικού breitbart.com Μάιλο Γιαννόπουλος.

Έχοντας ανέλθει στη δημοσιότητα εξαιτίας των προκλητικών του δηλώσεων, αυτή τη φορά οι αποκαλύψεις για σχόλια του χαρακτηρίζονται ως υπέρβαση ορίου που τοποθετούν απέναντί του ακόμη και τους παραδοσιακούς συμμάχους του. Ο εκδοτικός οίκος «Simon & Schuster», ακύρωσε την έκδοσή του βιβλίου του και οι συνάδελφοί του στο breitbart.com απειλούν με μαζικές παραιτήσεις αν δεν απολυθεί.

Οι οργισμένες αντιδράσεις που ξεκίνησαν από τα social media, είναι αποτέλεσμα των δηλώσεών του περί παιδοφιλίας που περιλαμβάνονται σε μια ηχογράφηση που πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας. Ο Γιαννόπουλος ακούγεται μεταξύ άλλων να αναφέρει πως το σεξ μεταξύ νεαρών αγοριών και και ηλικιωμένων ανδρών είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό. «Οι σχέσεις μεταξύ των νεότερων αγοριών και μεγαλύτερης ηλικίας ανδρών μπορεί να είναι εξαιρετικά θετικές εμπειρίες που θα προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά», αναφέρει.

Ο ίδιος περιγράφει επίσης μια σχέση που είχε με έναν καθολικό ιερέα όταν ήταν έφηβος και σε ένα άλλο σημείο ακούγεται να λέει πως η έννοια της σεξουαλικής συναίνεσης είναι αυθαίρετη και καταπιεστική.Όταν ο συνομιλητής του αναφέρει πως αυτό που περιγράφει είναι παρόμοιο με την κακοποίηση από καθολικούς ιερείς, ο Γιαννόπουλος απαντά, σε ειρωνικό τόνο, πως η επαφή του με τον ιερέα τον βοήθησε στην ανάπτυξη της σεξουαλικής τεχνική του.

Oι επίμαχες δηλώσεις του Μάιλο Γιαννόπουλος:

Here is a longer cut where Milo Yiannopoulos says that he "is advocating" for legal sex between 13 year olds! & older men. #CPAC2017 pic.twitter.com/1fiuv7TSKs