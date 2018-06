«Λύση» σε ένα από τα αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες έρχονται να δώσουν δύο νέοι Έλληνες φοιτητές.

Ο λόγος για τον Μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αυγουστίνο Πανταζίδη, και την προπτυχιακή φοιτήτρια του ίδιου τμήματος, Μαρία Κοντογιάννη, οι οποίοι σχεδίασαν το «Space Agrobox», όπως το ονομάζουν και που δίνει τη δυνατότητα στους αστροναύτες να καλλιεργούν μόνοι τους τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, «πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωνομένη κάψουλα, στην οποία είναι εφικτή η καλλιέργεια microgreens σε συνθήκες μικροβαρύτητας, αξιοποιώντας βέλτιστα τον διαθέσιμο όγκο».

Και συνεχίζουν «για να καταφέρουμε να βρούμε λύση σε αυτό, έπρεπε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της ιδέας να απαντήσουμε σε αρκετά πρακτικά ερωτήματα, τα οποία συνδέονταν τόσο με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται στις συνθήκες μικροβαρύτητας όσο και με τη διαχείριση του κόστους της σταδιακής ανάπτυξης ενός τέτοιου προϊόντος».

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον εθνικό διαγωνισμό διαστημικών εφαρμογών «Act in Space» που πραγματοποιήθηκε τέλος Μαΐου, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τρίτη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν λόγω διαγωνισμός, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), τη Γαλλική Υπηρεσία Διαστήματος (CNES), και το ESA BIC Sud France, ενώ διεθνείς χορηγοί είναι μεταξύ άλλων: Airbus Defence and Space Air Zero G, CLS, GSA, EBAN, Invivo, Qwant, FabSpace, Invest In Toulouse, Copernicus Masters και Toulouse Business School.

Σε ερώτηση για το ποιος ήταν ο κύριος λόγος που τους έκανε να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι δύο τους απάντησαν πως «ήταν η επιθυμία μας να κοινοποιήσουμε την ιδέα μας στους διοργανωτές και παράλληλα σε σημαντικούς διεθνείς "διαστημικούς παίκτες", όπως είναι η Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), η Airbus και η CNES» και υπογράμμισαν πως αυτός ήταν και «ο λόγος που δεν σταθήκαμε μόνο στον εγχώριο τοπικό διαγωνισμό, αλλά καταθέσαμε και υποψηφιότητα για άλλα πέντε ειδικά βραβεία, έχοντας ως στόχο να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παραπάνω εταιρειών».

Μάλιστα όπως αναφέρουν, η κατάκτηση μιας διάκρισης σε αυτές τις κατηγορίες σίγουρα θα δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον εταιριών και οργανισμών του εξωτερικού θέτοντας έτσι το πρότζεκτ σε μια εντελώς νέα βάση.

Στόχος τους είναι η προώθηση της ιδέας τους και σε άλλους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς καθώς «στη χώρα μας υπάρχουν αδυναμίες για την υλοποίηση τέτοιων ιδεών αυτή τη στιγμή» όπως σημειώνουν.

Παράλληλα, δεν ξέχασαν να ευχαριστήσουν τα μέλη της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «για το ενδιαφέρον που έδειξαν και για τη βοήθεια που έδωσαν στην προώθηση της ιδέας μας στο ευρύ κοινό».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ