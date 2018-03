Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου του Στίβεν Χόκινγκ, Επιστήμονες, διασημότητες, δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί ηγέτες και επιστήμονες από όλο τον κόσμο στέλνουν μηνύματα εκφράζοντας τη θλίψη τους και αποτίοντας φόρο τιμής για το θάνατο του λαμπρού Βρετανού θεωρητικού φυσικού.

Ο Στίβεν Χόκινγκ πέθανε σήμερα Τετάρτη σε ηλικία 76 ετών, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η οικογένειά του, σημειώνοντας πως ο καθηγητής έφυγε ήσυχα, στον ύπνο του.

Ο κορυφαίος φυσικός της εποχής μας, είχε κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες, αλλά και να μιλά στις καρδιές των ανθρώπων γοητεύοντας με την αμεσότητα και το θάρρος της γνώμης του.

Ο λόγος του ήταν δημοφιλής στον επιστημονικό κόσμο και όχι μόνο.

Ο αστροφυσικός Νιλ ντεΓκρας Τάισον ήταν ο πρώτος που δημοσίευσε το μήνυμά του στο Twitter για το θάνατο του Χόκινγκ. Αναρτώντας μία φωτογραφία με τον ίδιο και τον διαπρεπή φυσικό έγραψε ότι «ο θάνατός του άφησε ένα πνευματικό κενό στο πέρασμά του».

«Όμως δεν είναι κενό. Σκεφτείτε το ως ένα είδος ενέργειας κενού, που διαπερνά το φάσμα του χωροχρόνου που αψηφά το μέτρο. Στίβεν Χόκινγκ αναπαύσου εν ειρήνη, 1942-2017», πρόσθεσε.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

Ο Βρετανός αστρονόμος Μπράιαν Κοξ είπε για το Χόκινγκ ότι «οι συνεισφορές του στην επιστήμη θα χρησιμοποιούνται όσο υπάρχουν επιστήμονες».

Sad to hear about Stephen Hawking. What a remarkable life. His contributions to science will be used as long as there are scientists, and there are many more scientists because of him. He spoke about the value and fragility of human life and civilisation and greatly enhanced both — Brian Cox (@ProfBrianCox) March 14, 2018

Ο ηθοποιός Έντι Ρέντμεϊν, ο οποίος υποδυόταν τον Χόκινγκ στην βραβευμένη βιογραφία «Η θεωρία των πάντων» το 2014 είπε σε δήλωσή του:

«Χάσαμε ένα πραγματικά θαυμάσιο μυαλό, έναν εκπληκτικό επιστήμονα και τον πιο αστείο άνθρωπο που είχα ποτέ τη χαρά να συναντήσω. Η αγάπη και οι σκέψεις μου είναι με την αξιοθαύμαστη οικογένειά του».

Με τη σειρά της η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι εξήρε το «κουράγιο, το χιούμορ και την αποφασιστικότητά του».

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind - one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten. — Theresa May (@theresa_may) March 14, 2018

Ο Βρετανός αστροναύτης Τιμ Πικ είπε ότι ο καθηγητής «ενέπνευσε ολόκληρες γενιές να δουν πέρα από τον γαλάζιο πλανήτη μας και να διευρύνουν την κατανόησή μας για το σύμπαν».

He inspired generations to look beyond our own blue planet and expand our understanding of the universe. His personality and genius will be sorely missed. My thoughts are with his family.



BBC News - Stephen Hawking dies aged 76 https://t.co/YOuoA6rfzP — Tim Peake (@astro_timpeake) March 14, 2018

Η ανακοίνωση της NASA:

«Οι θεωρίες του "ξεκλείδωσαν" ένα σύμπαν γεμάτο δυνατότητες τις οποίες εμείς και ο κόσμος εξερευνούμε. Είθε να συνεχίσεις να πετάς σαν τον σούπερμαν στη μικροβαρύτητα, όπως εσύ είχες πει στους αστροναύτες στον@Διαστημικό_Σταθμό το 2014».

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

Το μήνυμα της τραγουδίστριας Κέιτι Πέρι:

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018

O ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν:

I just heard about Stephen Hawking's passing. He was both a genius and my favorite Simpsons character. We'll miss you, buddy. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) March 14, 2018

To μήνυμα των συντελεστών της σειράς «The Bing Bang Theory»:

As we near Pi day (3.14) I join the global community in mourning the loss of the greatest physicist of our era. #StephenHawking is free from the physical constraints of this earthly condition we all exist in and he is soaring above us now marveling at it all. pic.twitter.com/o3V0TZrppj — Mayim Bialik (@missmayim) March 14, 2018

Το μήνυμα των παιδιών του, Λούσι, Ρόμπερτ και Τιμ:

«Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, το έργο και η παρακαταθήκη του οποίου θα ζουν για πολλά χρόνια. Το κουράγιο και η επιμονή του, οι εξαιρετικές του ικανότητες και το χιούμορ του αποτέλεσαν έμπνευση για ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Κάποτε είχε πει: "Δεν θα ήταν ενδιαφέρον το σύμπαν αν δεν φιλοξενούσε τους ανθρώπους που αγαπάς". Θα μας λείπει για πάντα».

Ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, ο εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web):

«Χάσαμε ένα κολοσσιαίο μυαλό και ένα υπέροχο πνεύμα. Ας αναπαύεσαι εν ειρήνη Στίβεν Χόκινγκ».

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ:

"Look up at the stars and not down at your feet" - Professor Stephen Hawking

1942-2018 https://t.co/h8uWznhEpb pic.twitter.com/RVeQx2BTxP — Cambridge University (@Cambridge_Uni) March 14, 2018

Ο Καθηγητής Στίβεν Τουπ, αντιπρύτανης του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ:

«Ο καθηγητής Χόκινγκ ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με τρυφερότητα και αγάπη, όχι μόνο στο Κέιμπριτζ, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ξεχωριστή συνεισφορά του στην επιστημονική γνώση και η εκλαΐκευση της επιστήμης και των μαθηματικών αποτελούν ένα σπάνιο κληροδότημα. Ο χαρακτήρας του αποτέλεσε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους. Θα μας λείψει πολύ».

Ο Καθηγητής Λόρδος Μάρτιν Ρις, πρόεδρος της Βασιλικής Κοινότητας της Βρετανίας, αστρονόμος της βασιλικής οικογένειας, ερευνητής στου Trinity College και επίτιμος καθηγητής Κοσμολογίας και Αστροφυσικής στο πανεπιστήμιο του Cambridge:

«Λίγο αφότου γράφτηκα ως προπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Cambridge το 1964, γνώρισα έναν συμφοιτητή μου, δύο ακαδημαϊκά έτη μεγαλύτερο από εμένα. Δεν περπατούσε σταθερά και μιλούσε με μεγάλη δυσκολία. Αυτός ήταν ο Στίβεν Χόκινγκ. Είχε ήδη διαγνωστεί με μια εκφυλιστική νόσο και εθεωρείτο ότι δεν θα ζήσει αρκετά ώστε να ολοκληρώσει το διδακτορικό του. Αλλά, παραδόξως, έζησε μέχρι τα 76 του χρόνια».

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Ακόμη και η απλή επιβίωση θα αποτελούσε ένα ιατρικό θαύμα, αλλά φυσικά εκείνος δεν επέζησε μόνο. Έγινε ένας από τους διασημότερους επιστήμονες στον κόσμο, αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως ο σημαντικότερος ερευνητής της Μαθηματικής Φυσικής, για τα μπεστ-σέλερ βιβλία του για το σύμπαν, τον χρόνο και τον Κόσμο και για τον εκπληκτικό του θρίαμβο επί της αντιξοότητας».

«Η τραγωδία τού χτύπησε την πόρτα όταν ήταν μόλις 22 ετών. Διαγνώστηκε με μια καταληκτική νόσο με μηδενικές ελπίδες. Ο ίδιος έλεγε ότι ό,τι του συνέβη από τότε ήταν ένα μπόνους. Και, ω μα, τι θρίαμβος υπήρξε η ζωή του! Το όνομά του θα μείνει στα επιστημονικά χρονικά. Εκατομμύρια άνθρωποι διεύρυναν τον συμπαντικό τους ορίζοντα μέσω των μπεστ-σέλερ βιβλίων του. Και ακόμη περισσότερο, άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο εμπνεύστηκαν από ένα μοναδικό παράδειγμα επιτεύγματος ενάντια σε όλες τις προβλέψεις--μια εκδήλωση εκπληκτικής ανθρώπινης βούλησης και αποφασιστικότητας».