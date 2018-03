Ο διάσημος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ πέθανε γαλήνια στο σπίτι του στο Κέιμπριτζ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Βρετανός επιστήμονας ήταν γνωστός για το έργο του πάνω στις μαύρες τρύπες και τη σχετικότητα και είχε συγγράψει πολλά επιστημονικά βιβλία, μεταξύ των οποίων το γνωστό «Χρονικό του Χρόνου» (A Brief History of Time).

Σε ηλικία μόλις 22 ετών μια σπάνια ασθένεια του κινητικού νευρώνα, η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση, τον καθήλωσε σταδιακά σε αναπηρικό αμαξίδιο και του αφαίρεσε τη δυνατότητα ομιλίας, ενώ αρχικά του δίνονταν μόλις λίγα χρόνια ζωής. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί με το συνηθισμένο φλεγματικό του χιούμορ στο BBC ότι «ποτέ του δεν περίμενε πως θα έφτανε τα 75».

Τα τρία παιδιά του δήλωσαν: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που ο αγαπημένος μας πατέρας πέθανε σήμερα.

Ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας και ένας υπέροχος άνθρωπος του οποίου η δουλειά και η κληρονομιά θα ζουν για πολλά χρόνια», τόνισαν τα παιδιά του κοσμολόγου και συγγραφέα έργων εκλαϊκευμένης επιστήμης, η Λούσι, ο Ρόμπερτ και ο Τιμ, στην ανακοίνωση που μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Τα παιδιά του Χόκινγκ συνέχισαν, επαινώντας το κουράγιο και την επιμονή του πατέρα τους, αναφέροντας ότι η υπεροχή και το χιούμορ του ενέπνευσαν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Το θάρρος του, η επιμονή του, η ευφυΐα και το χιούμορ του ενέπνευσαν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μια φορά είχε πει "δεν θα ήταν και πολύ σπουδαίο αυτό το σύμπαν, αν δεν ήταν το σπίτι των ανθρώπων που αγαπάς". Θα μας λείπει για πάντα», σύμφωνα με την ανακοίνωση των παιδιών του, την οποία αναμετέδωσε επίσης το BBC.

To αντίο της NASA:

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5