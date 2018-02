Το νέο «σπίτι» του τεχνολογικού γίγαντα περιβάλλεται από γυάλινα πάνελ και είναι γεμάτο με χώρους εργασίας, τα λεγόμενα «pods», τα οποία περιβάλλονται από γυάλινους τοίχους που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν τη συνεργασία.

Εάν τοποθετήσει κανείς χιλιάδες ανθρώπους, απορροφημένους στα iPhones, σε ένα κτίριο που είναι κυρίως διαφανές, ίσως τα αποτελέσματα είναι αναπόφευκτα.

Τα νέα κεντρικά γραφεία της Apple, έκτασης 175 στρεμμάτων, με επίκεντρο ένα γυάλινο δακτύλιο που φιλοξενεί 12.000 υπαλλήλους, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, από τότε που αποκαλύφθηκαν τα πρώτα σχέδια πριν από επτά χρόνια.

Όμως, όταν το Apple park άνοιξε τις πόρτες του φέτος, ο τεχνολογικός γίγαντας ήρθε αντιμέτωπος με ένα μειονέκτημα στην εμμονή του με την κομψή αισθητική και την τελειότητα.

Οι εργαζόμενοι της Apple πέφτουν συνεχώς πάνω στις τζαμαρίες οι οποίες σχηματίζουν τους τοίχους του «διαστημικού» κτιρίου. Σύμφωνα με το Marketwatch, τουλάχιστον δύο από αυτούς έχουν υποστεί τραυματισμούς στο κεφάλι και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσα περιστατικά έχουν υπάρξει, όμως τουλάχιστον επτά άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν την πρώτη ημέρα που το προσωπικό μετακόμισε στο κτίριο.

