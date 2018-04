Στο Σουδάν μια γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου παραμένει ένα μακρινό όνειρο. Αλλά η Σάλμα αλ-Μαζίντι ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα προπονήτρια ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου ανδρών.

Μάλιστα, η 27χρονη παρουσιάζεται από τη FIFA ως η πρώτη γυναίκα από το Σουδάν που αναλαμβάνει μια ομάδα ανδρών σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, όπου το συγκεκριμένο άθλημα είναι πανταχού παρόν.

«Γιατί ποδόσφαιρο; Γιατί είναι η πρώτη και η τελευταία αγάπη μου» απάντησε η αλ-Μαζίντι, ενδεδυμένη με το τοπικό παραδοσιακό φόρεμα με τα μακριά μανίκια και τα μαλλιά κρυμμένα κάτω από ένα μαύρο πέπλο, στη διάρκεια μιας προπόνησης της Αλ-Αχλί, συλλόγου στο Αλ Κανταρίφ, ανατολικά της πρωτεύουσας Χαρτούμ. «Έχω γίνει προπονήτρια επειδή δεν υπάρχει ακόμα χώρος για το ποδόσφαιρο των γυναικών στο Σουδάν» πρόσθεσε η ίδια, που είναι κόρη συνταξιούχου αστυνομικού και η οποία από την ηλικία των 16 ετών ερωτεύτηκε το ποδόσφαιρο.

