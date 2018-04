Ο αστέρας της UFC, Κόνορ Μακ Γκρέγκορ παραδόθηκε στην αστυνομία και κρατείται μετά το βίαιο ξέσπασμά του εναντίον οχήματος που μετέφερε αντιπάλους του- περιστατικό που κατεγράφη σε βίντεο.

Ο Ιρλανδός αθλητής του UFC, ακριβοπληρωμένος και διάσημος μαχητής, βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για αγώνες και επιτέθηκε με καρέκλες και σίδερα στο όχημα που μετέφερε τους άλλους αθλητές της διοργάνωσης.

Το βίντεο δείχνει τον Μακ Γκρέγκορ σε κατάσταση αμόκ, να παίρνει στα χέρια του ένα δίτροχο καροτσάκι μεταφοράς και στη συνέχεια να το πετά προς το τζάμι ενός βαν, το οποίο και έσπασε ενώ αναφέρθηκε και μικρός τραυματισμός παίκτη που ήταν στο όχημα.

Η UFC καταδίκασε την συμπεριφορά του Κόνορ Μακ Γκρέγκορ, την οποία χαρακτήρισε ως απαράδεκτη, σημειώνοντας πως εξετάζει τις συνέπειες που θα έχει όλο αυτό, ενώ απέκλεισε από τη διοργάνωση όσους ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Μακ Γκρέγκορ ενώ το ιδιωτικό του αεροπλάνο καθηλώθηκε στη Νέα Υόρκη με απαγόρευση πτήσης έως ότου εντοπιστεί ο αθλητής.

Όλα έγιναν λίγο πριν το σαββατιάτικο αγώνα μεταξύ Μαξ Χολογουέι και Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ για το Ultimate Fighting Championship με το νικητή να παίρνει τη χρυσή ζώνη στην κατηγορία ελαφρών βαρών.

Ωστόσο αυτό δεν άρεσε στον Μακ Γκρέγκορ που έκανε την επίθεση με στόχο τον Νουρμαγκομέντοφ, με τον οποίο είναι πλέον «εχθροί» παρότι κάποτε προπονούνταν μαζί.

Σύμφωνα ωστόσο με άλλα δημοσιεύματα το ξέσπασμα του Μακ Γκρέγκορ προκάλεσε το γεγονός πως ο νικητής του αγώνα που είχε προγραμματιστεί θα ήταν ο διάδοχος του τίτλου που κατείχε ο ίδιος.

Όποιο και αν είναι το κίνητρο, όλοι έχουν καταδικάσει τη συμπεριφορά του και τα δημοσιεύματα είναι πολύ σκληρά μαζί του.

Το βίντεο κατεγράφη στο Barclays Center μετά τη συνέντευξη Τύπου.

yoooooo... first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo

— caposa (@Grabaka_Hitman) April 5, 2018