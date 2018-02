Έρωτας στον πάγο - Γιατί όλοι μιλάνε για το πιο παθιασμένο ζευγάρι του πατινάζ που μόλις έγραψε ιστορία

Η Tessa Virtue και ο Scott Moir σιγοτραγουδούσαν τους στίχους της μουσικής του "Moulin Rouge", καθώς στροβιλίζονταν στο πάγο.

Αγκαλιασμένοι στη μαγευτική στιγμή, ήταν μόνοι στον δικό τους κόσμο, αλλά είχαν συνεπάρει εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούσαν τον πιο παθιασμένο χορό των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι δύο αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ έβαλαν το δικό τους συναρπαστικό τέλος κερδίζοντας το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Pyeongchang την Τρίτη. Mαζί με το μετάλλιο έγραψαν και ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα του καλλιτεχνικού πατινάζ καθώς κατέρριψαν το δικό τους ρεκόρ.

Κάνουν μαζί πατινάζ από το 1997, έχουν κερδίσει δύο Ολυμπιακούς τίτλους, τρία παγκόσμια πρωταθλήματα, οκτώ εθνικά πρωταθλήματα και έχουν αποκτήσει μια λεγεώνα οπαδών που θα ζήλευαν ακόμη και ροκ σταρς. Οι Tessa Virtue και Scott Moir είναι μια μοναδική περίπτωση αθλητών που αν και κρεμάνε τα πέδιλά του, αφήνουν το δικό τους στίγμα στο χώρο.

I need a few moments after watching this in #Olympics .#VirtueAndMoir pic.twitter.com/dR2wGfh7AB — Julie Hubschman (@juliehubs) 20 Φεβρουαρίου 2018

Come what may… this moment is your congratulations @tessavirtue & @ScottMoir on your big win last night for @TeamCanada. It has been inspiring watching you both give your all… #MoulinRouge #PyeongChang2018 pic.twitter.com/IjNyM4T9od — Baz Luhrmann (@bazluhrmann) 20 Φεβρουαρίου 2018

Το φινάλε τους ήταν θεαματικό, συγκινητικό ενώ ακόμη και το BBC γράφει ύμνους σχολιάζοντας πως αυτή είναι η κορυφαία ερωτική ιστορία στον πάγο. "Ice-dancing's king and queen" γράφουν οι New York Times...

Κι όμως οι δύο αθλητές δεν είναι ζευγάρι και αυτό είναι κάτι που μάλλον απογοητεύει και ιντριγκάρει τους θαυμαστές τους.

Η εκρηκτική τους παρουσία, η χημεία, ο ερωτισμός και τα αγγίγματα τους έκαναν τα ονόματά τους top-trending θέμα στο Twitter.

Ακόμη και ο Ryan Reynolds δεν μπόρεσε να αντισταθεί: