Συνήθως είναι οι οπαδοί στις κερκίδες που ξεκινούν τα επεισόδια σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά στη Βραζιλία οι παίχτες χθες αποδείχθηκαν πιο οξύθυμοι.

Μπουνιές και κλωτσιές συνέθεσαν το σκηνικό πολέμου που εκτυλίχθηκε στο ματς Βιτόρια-Μπαΐα ενώ όλα ξεκίνησαν 13 λεπτά πριν το τέλος.

Παίκτης της Μπαΐα που έβαλε γκολ έκανε μια άσεμνη χειρονομία προς τον κόσμο της Βιτόρια και στη συνέχεια η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Οι παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια, οι μπουνιές έπεφταν βροχή και μέσα σε λίγα λεπτά ο ποδοσφαιρικός αγώνας θύμιζε ρινγκ πάλης.



Ο διαιτητής απέβαλε όλους τους ποδοσφαιριστές και το παιχνίδι ματαιώθηκε. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές για τις δύο ομάδες.

🇧🇷 It's all kicking off in Brazil.



Bahia vs Vitoria. FIIIIIGHT! pic.twitter.com/QS94UNjYJS