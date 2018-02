Ο βρετανός ολυμπιονίκης στις καταδύσεις Τομ Ντάλεϊ ανακοίνωσε ότι αυτός και ο σύζυγός του, ο αμερικανικός σκηνοθέτης Ντάστιν Λανς Μπλακ, θα γίνουν γονείς.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.

Ένας εκπρόσωπος του ζευγαριού είπε στην ένωση βρετανικού Τύπου: «Ο Τομ και ο Ντάστιν είναι ενθουσιασμένοι που μοιράζονται ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί μέσα στο 2018»

