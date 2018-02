Tο βίντεο με το τρομακτικό της ατύχημα που είχε η αθλήτρια του λουτζ Έμιλι Σουΐνι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς της Πιεονγκτσάνγκ κάνει το γύρο του κόσμου καθώς η αθλήτρια θα μπορούσε να είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Ωστόσο λίγο μετά την ατυχία της, και ενώ όλοι οι θεατές είχαν παγώσει, η αθλήτρια σηκώθηκε και έδειχνε αν και σοκαρισμένη να είναι καλά.

Η 24χρονη αμερικανίδα έχασε τον έλεγχο του ελκήθρου της, το οποίο κινούταν με ταχύτητα σχεδόν 100 χλμ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στα πλαϊνά όρια της πίστας και λίγο μετά να βρεθεί να σέρνεται στον παγωμένο διάδρομο.

Μερικά λεπτά μετά το ατύχημα και ενώ ο γιατρός των αγώνων είχε σπεύσει στο πλευρό της, η αθλήτρια σηκώθηκε και αποχώρησε με το σοκαρισμένο κοινό να την χειροκροτεί.

Η Σουΐνι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό παρά μόνο μερικές μελανιές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και εξετάσεις.

«Υπάρχουν πολλές πιέσεις σε αυτές τις μεγάλες καμπύλες, και δυστυχώς δεν τις πήρα σωστά, οπότε ήταν αρκετά τραχύ», δήλωσε η αθλήτρια μετά το ατύχημα.



Είπε ότι αισθάνθηκε άκαμπτη και πως πονούσε όταν βρέθηκε να χτυπά στα προστατευτικά και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον.



Μετά από μια σύντομη καθυστέρηση, ο αγώνας συνεχίστηκε, αλλά μόνο για τους υπόλοιπους αθλητές.

Αυτή ήταν η πρώτη της συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Another MASSIVE crash, this time in luge. @hardwina and @Judson1360 commentary 😂 @MattSkraby pic.twitter.com/ecLVDwdZZd