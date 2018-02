Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 39 ετών άφησε ο πρώην μπασκετμπολίστας του NBA, Rasual Butler.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Butler και η σύζυγός του σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Καλιφόρνια.

Το TMZ αναφέρει πως ο πρώην NBAer έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με ένα παρκόμετρο, στη συνέχεια να προσκρούσει σε έναν τοίχο και τελικώς να αναποδογυρίσει.

Ο θάνατος του ζευγαριού ήταν ακαριαίος ενώ η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το τζιπ του Butler διαλύθηκε ολοσχερώς.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν το όχημα να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται επισήμως.

Ο Butler έγινε draft από τους Miami Heat το 2002 και έπαιξε σε οκτώ συνολικά ομάδες κατά τη διάρκεια των 13 ετών που αγωνίστηκε στο NBA.

So sad this morning to here about my friend and teammate 😢 RIP Rasual Butler appreciate the people around u because u never kno 😔😔😔