To Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρονται με τηλεγραφήματά τους σε μια «ιστορική συμφωνία», η οποία δίνει τέλος σε μια πολιτική διένεξη μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ που διαρκεί 27 χρόνια.

Το AFP επικαλείται δηλώσεις των πρωθυπουργών Τσίπρα και Ζάεφ και χαρακτηρίζει κομβικής σημασίας για τις σημερινές εξελίξεις την εκλογή του Ζάεφ στην πρωθυπουργία το 2017.

Greece and Macedonia sign a historic preliminary agreement to rename the country the Republic of North Macedonia, ending a row that has poisoned relations between the two neighbours since 1991 https://t.co/S5uW0kN9OD

Το Reuters αναφέρεται και στην πρόταση δυσπιστίας της ΝΔ, η οποία ναυάγησε, ενώ και τα δύο πρακτορεία παρακολουθούν με τηλεγραφήματά τους στενά τις εξελίξεις.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik μετέδωσε την είδηση της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ με τίτλο «Η Αθήνα και τα Σκόπια υπογράφουν ιστορική συμφωνία». Στο δημοσίευμα, μεταξύ άλλων, κάνει αναφορά στις πολιτικές διαφωνίες και στους λόγους που μπλόκαραν την υπογραφή συμφωνίας μέχρι σήμερα.

The foreign ministers of the two countries have signed an accord to rename the former Yugoslav republic as the "Republic of North #Macedonia" https://t.co/BLPk8spM5u pic.twitter.com/pVOBlnzoRk