Έκπληξη προέκυψε στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής, κατά την οποία η πρόεδρος του Κινήματος, Φώφη Γεννηματά πρότεινε τον 27χρονο μηχανικό Μανώλη Χριστοδουλάκη για τη θέση του γραμματέα.

Την πρόταση της Φώφης Γεννηματά για ανάδειξη του 27χρονου Μανώλη Χριστοδουλάκη σε νέο γραμματέα ενέκρινε το Πολιτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του.

Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ θα είναι ο νυν εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

Στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, το Σκοπιανό και την οικονομία.

Το βιογραφικό του νέου γραμματέα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

2016 – Σήμερα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Υπ. Διδάκτωρ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας

Διατριβή: "Μοντέλο ψηφιοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα"

2013 - 2014: London School of Economics, London

MSc in Political Science and Political Economy, with Distinction

Dissertation: "The effectiveness of the merger reform on the financial measures of Greek Municipalities: The "Kallikratis" Reform" («Η αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης των Ελληνικών Δήμων ως προς τα δημοσιονομικά τους μεγέθη: Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»»)

2008 - 2013: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μ.Ο. πτυχίου: 9.12

Διπλωματική Εργασία: "Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας Ασθενούς για Κατανεμημένα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων Βασισμένου στις Τεχνολογίες WEB"

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

2015 – 2017 : Μέλος Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ

2011 – 2013 : Γραμματέας ΠΑΣΠ ΕΜΠ

2010 – 2013 : Γραμματέας ΠΑΣΠ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2011 – 2013 : Μέλος Δ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2010 – 2013 : Εκπρόσωπος Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

2010 – 2013 : Μέλος Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2017 – Σήμερα: Υπεύθυνος Τομέα Έργων, Datamed SA, Αθήνα

2016 – Σήμερα: Επισκέπτης Καθηγητής του Τμήματος «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα» στο μάθημα «Πληροφορική Υγείας», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

2015 - 2016: Project Management Ιατρικής Πληροφορικής (ΟΠΣΥ Πελοποννήσου, Β' Αττικής, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Εθνικό Σύστημα Υγείας Κύπρου, Ψηφιοποίηση ΠΦΥ ΗΔΙΚΑ, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Εθνικό Μητρώο Παχυσαρκίας, Τηλεϊατρική Υποστήριξη, Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας Κύπρου), Datamed SA, Αθήνα

2014 - 2015: Τεχνική υποστήριξη ιατρικού πληροφοριακού συστήματος, υποστήριξη διαδικασίας υποβολής απαιτήσεων προς ΕΟΠΥΥ, 401 ΓΣΝΑ

2010 - 2013: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων νοσηλευτικών μονάδων, ανάπτυξης συστήματος κωδικοποίησης ΚΕΝ/DRG για το ΕΣΥ, μελέτης ευρωπαϊκής/εθνικής νομοθεσίας για μεταμοσχεύσεις/δωρεές οργάνων, ανάπτυξης Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, συστημάτων Τηλεϊατρικής παρακολούθησης και καθορισμού προδιαγραφών για το esy.net, Datamed SA, Αθήνα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2014: Distinction of High Performance - MSc in Political Science and Political Economy, LSE

2008: Υποτροφία EUROBANK EFG Ανώτερου βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (19.72)

2008: Τιμητικός Έπαινος Νομαρχίας Αθηνών για διάκριση στις εισαγωγικές εξετάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ

2007 - 2008: Διάκριση στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας: "Θαλής", "Ευκλείδης", "Αρχιμήδης".

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γαλλικά

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εθνικότητα: Ελληνική

Ημερομηνία γέννσης: 11 Μαρτίου, 1991

Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία