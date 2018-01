Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο πρόεδρος του Ισραήλ Ρεουβέν Ρίβλιν και αυτός είναι ο λόγος που απόψε το κέντρο της πόλης είναι γεμάτο αστυνομία.

Ο Ριβλίν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και τη Δευτέρα θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρα, στις 12:40 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ισραήλ θα παραστούν στην τελετή τοποθέτησης του θεμελίου λίθου στον χώρο ανέγερσης του Μουσείου για το Ολοκαύτωμα, στις 11:15 στη Θεσσαλονίκη.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και θα ενισχυθούν περαιτέρω το επόμενοι διήμερο ανάλογα με τις μετακινήσεις του ισραηλινού προέδρου.

Σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ από τις 9 το πρωί της Δευτέρας και έως ότου να δώσει εντολή η ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα θα παραμείνει κλειστός.

Ισχυρά θα είναι τα αστυνομικά μέτρα στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά και στο Σύνταγμα, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος Ριβλίν.

Για λίγα λεπτά διεκόπη και η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, λόγω της άφιξης και μετακίνησης του προέδρου του Ισραήλ.

Ξεκινάμε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα απόψε, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Παυλόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Γεια σας! Arriving in Greece for a State Visit. Looking forward to strengthening the warm friendship between our peoples