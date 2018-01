Ολοκληρώθηκε η διμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Ιταλό ομόλογό του Πάολο Τζεντιλόνι στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι.

«Στην Ελλάδα πάμε όλο και καλύτερα. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα, στην οικονομία, είναι ιδιαίτερα θετικές», είπε ο πρωθυπουργός στον Ιταλό ομόλογό του.

«Φάνηκε και με τα ομόλογα του δημοσίου, που βρέθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και στο εξής οι εξελίξεις θα είναι όλο και καλύτερες», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, κατά την συνομιλία του με τον Πάολο Τζεντιλόνι.

Meeting with Italian Prime Minister @PaoloGentiloni in Rome, on the sidelines of the 4th Southern EU Countries Summit. #SouthEUsummit pic.twitter.com/EOeYne0MvA