Το τέλος του Game of Thrones δεν θα γίνει γνωστό νωρίτερα από το 2019 αλλά η Σόφι Τέρνερ προφανώς γνωρίζει ήδη τι θα συμβεί στον χαρακτήρα της Sansa Stark, που υποδύεται, κι ίσως το αποκάλυψε σε όλους μέσα από το καινούργιο τατουάζ της.

Η tattoo artist Lauren Winzer δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από το νέο τατουάζ της γνωστής ηθοποιού και το σχέδιο δείχνει έναν λύκο (το σύμβολο του House of Stark) και από κάτω γραμμένη τη φράση «The pack survives».





Κάποιοι θαυμαστές της σειράς είναι σίγουροι πως αυτός είναι ο τρόπος της Τέρνερ να αποκαλύψει πως τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειας Stark -συμπεριλαμβανομένων των Sansa, Arya, και Jon Snow- δεν σκοτώνονται στο τέλος της σειράς.

Βέβαια, άλλοι έσπευσαν να επισημάνουν η συγκεκριμένη φράση προέρχεται από κάτι που είχε πει ο πατέρας της Sansa, Ned Stark, στην πρώτη σεζόν («When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives»). Την φράση επαναλαμβάνει η Sansa και στο trailer της έβδομης σεζόν.

Η αλήθεια είναι πως το HBO αποκλείεται να επέτρεπε στην Τέρνερ να αποκαλύψει οποιοδήποτε μεγάλο spoiler για τη σειρά, ακόμη κι αν πρόκειται για ένα τατουάζ. Από την άλλη όμως, πολλοί εικάζουν πως εφόσον η Τέρνερ αποφάσισε να κάνει ένα τατουάζ από τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, ενδεχομένως επέλεξε κάτι σημαντικό, όπως το πώς καταλήγει η ιστορία του χαρακτήρα που υποδύεται.