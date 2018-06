Τη Μοσούλη στο βόρειο Ιράκ επισκέφθηκε η Αντζελίνα Τζολί, η οποία παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να μην ξεχάσει τους κατοίκους εκεί που προσπαθούν να ξαναχτίσουν την πόλη τους.

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ και ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συνάντησε οικογένειες από τη δυτική Μοσούλη και περπάτησε στους βομβαρδισμένους δρόμους.

Οι ιρακινές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο της Μοσούλης από τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος τον Ιούλιο του 2017. Οι τζιχαντιστές είχαν καταλάβει την πόλη τρία χρόνια νωρίτερα και την είχαν αναδείξει σε προπύργιο του λεγόμενου «χαλιφάτου» τους. Εξαιτίας της κατάληψης από τους ισλαμιστές, 900.000 πολίτες εγκατέλειψαν την πόλη.

Η ζωή στη Μουσούλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της, με πολλούς από τους εκτοπισμένους κατοίκους να έχουν επιστρέψει πλέον στα σπίτια τους.

Ωστόσο, η παλιά πόλη στη δυτική Μοσούλη καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από την εκστρατεία της συμμαχίας ιρακινών στρατευμάτων, κούρδων μαχητών και σιιτικών πολιτοφυλάκων που υποστηρίζονταν από αέρος από συμμαχία υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανοικοδόμηση προχωρά με αργούς ρυθμούς.

«Αυτή είναι η χειρότερη καταστροφή που έχω δει όλα τα χρόνια που δουλεύω με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Οι άνθρωποι εδώ έχασαν τα πάντα», αναφέρει η Αντζελίνα Τζολί σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι άποροι. Δεν έχουν φάρμακα για τα παιδιά τους και πολλοί δεν έχουν τρεχούμενο νερό ή βασικές υπηρεσίες. Ελπίζω να υπάρξει συνεχιζόμενη δέσμευση στην ανοικοδόμηση και την σταθεροποίηση του συνόλου της πόλης. Και καλώ τη διεθνή κοινότητα να μην ξεχάσει τη Μοσούλη», πρόσθεσε.

