Η Έλεν ντε Τζένερις επιστρέφει στις ρίζες της με την πρώτη της, εδώ και 15 χρόνια, stand-up comedy περιοδεία, στο πλαίσιο της οποίας θα κάνει περιορισμένες εμφανίσεις στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ, τον προσεχή Αύγουστο.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ενός εκ των πλέον δημοφιλών talk show στην αμερικανική τηλεόραση αναμένεται να επισκεφθεί τρεις πόλεις για συνολικά 8 νύχτες, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία παραγωγής Live Nation.

Η 60χρονη Ντε Τζένερις ξεκίνησε την καριέρα της το 1980 πρωταγωνιστώντας σε αυτό το είδος κωμωδίας, όπου ο ηθοποιός βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κοινό, στη γενέτειρά της, τη Νέα Ορλεάνη προτού καταπιαστεί με το σόου «Ellen».

Έκτοτε, η ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον επιτυχημένες οικοδέσποινες talk show στις ΗΠΑ με το «The Ellen DeGeneres Show» που έχει βραβευθεί με 30 Emmy.

I’m doing my first standup shows in 15 years. I’m coming to Seattle, San Francisco and San Diego. Come see me. https://t.co/KTmQLV14kl pic.twitter.com/TfLarGG1t3