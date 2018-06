Μπορεί να αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στο «All The Money In The World» μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη αυτό το καλοκαίρι με νέα ταινία, το «Billionaire Boys Club».

Τον Οκτώβριο του 2017, το όνομα του Σπέισι συνδέθηκε με κατηγορίες από σεξουαλική παρενόχληση μέχρι επίθεση. Τον Νοέμβριο, ο δικηγόρος του δήλωσε πως ο ηθοποιός «αρνείται όλες τις κατηγορίες», που μέχρι τότε περιελάμβαναν την καταγγελία του Άντονι Ραπ πως τον εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά όταν ήταν 14 ετών και ο Σπέισι 26, αλλά και του γιου του Ρίτσαρντ Ντρέιφους που κατήγγειλε πως ο ηθοποιός του είχε βάλει χέρι το 2008.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Σπέισι αντικαταστάθηκε στο καστ του «All The Money In The World» και απολύθηκε από την έκτη σεζόν της σειράς «House of Cards» του Netflix.

Jeremy Irvine, Ansel Elgort, Taron Egerton και Thomas Cocquerel στο «Billionaire Boys Club».

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο Κέβιν Σπέισι κράτησε τον ρόλο του στην επερχόμενη ταινία «Billionaire Boys Club», που γυρίστηκε το 2016, πολύ πριν έρθουν στο φως οι κατηγορίες εναντίον του.

Το «Billionaire Boys Club» θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 19 Ιουλίου 2018 και στην ταινία, εκτός από τον Κέβιν Σπέισι, παίζουν επίσης οι Έμα Ρόμπερτς, Τέιρον Έγκερτον, Τζουντ Νέλσον και Σούκι Γουοτερχάουζ.

Δείτε το trailer της ταινίας: