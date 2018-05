Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ εκτός από τεράστια δημοσιότητα έχει φέρει και μεγάλο πονοκέφαλο στο Παλάτι, αφού η οικογένεια της νύφης απασχολεί συνεχώς τα ταμπλόιντ με όσα λέει και κάνει με αποτέλεσμα το ρομαντικό παραμύθι να θυμίζει πλέον κακή σαπουνόπερα.

Το χειρότερο είναι πως ενόψει του γάμου, αντί να κλείνουν τα διάφορα μέτωπα, ανοίγουν συνεχώς καινούργια, όλοι απορούν τι θα γίνει, το Παλάτι έχει μπει στη διαδικασία να απαντάει σε φήμες -κάτι που κάνει σπάνια ως ποτέ.

Γενικά επικρατεί ένα μικρό χάος με το ποιος θα συνοδεύσει τη Μέγκαν, αν καλέστηκαν οι αδερφές της, τι θα γίνει με τον πατέρα και άλλα πολλά.

Η Μέγκαν έχει δύο ετεροθαλή αδέλφια: την 53χρονη Σαμάνθα και τον 51χρονο Τόμας Τζούνιορ, που ο πατέρας της έχει αποκτήσει με άλλες γυναίκες- όχι τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ.

Οι στημένες παπαράτσι φωτογραφίες του πατέρα

Ο Τόμας Μαρκλ είχε αποφασίσει τη Δευτέρα να μην πάει στον γάμο επειδή αισθανόταν ότι είχε φέρει σε δύσκολη θέση την κόρη του και τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας καθώς είχε συμφωνήσει σε φωτογράφιση με ένα πρακτορείο παπαράτσι.

«Ήταν ανόητο να βγάλω αυτές τις φωτογραφίες. Σίγουρα, θα την συνόδευα στην εκκλησία. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Θα ήθελα να είμαι μέρος αυτής της ιστορίας», είπε ο 73χρονος.

MAIL ON SUNDAY EXCLUSIVE: Meghan’s dad staged photos with the paparazzi #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/xT0CxBnE6M — Neil Henderson (@hendopolis) 12 Μαΐου 2018









Η κόρη του Σαμάνθα, ετεροθαλής αδερφή της Μέγκαν, ανέλαβε την ευθύνη για τις στημένες φωτογραφίες του πατέρα της λέγοντας πως είναι δικό της φταίξιμο και πως ο Τόμας πήρε 1.500 δολάρια με βάση τη συμφωνία και ένα ποσοστό για τα πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο η Mail on Sunday μετέδωσε πως οι φωτογραφίες τους έφεραν πάνω από 100.000 ευρώ.

Η Σαμάνθα είπε ότι ήταν δική της ιδέα να φωτογραφήσουν τον πατέρα τους σε στυλ παπαράτσι, διαβάζοντας ένα βιβλίο για την Βρετανία ή στο ράφτη για να φτιάξει κοστούμι. «Του είπα να το κάνει για να δείξει στον κόσμο "Κάνω γυμναστική και είμαι υγιής". Το πρότεινα για να βοηθήσουμε τη βασιλική οικογένεια» είπε η ίδια.

Μια από τις στημένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ.

Μετά την κυκλοφορία των φωτογραφιών, το Παλάτι του Κένσινγκτον εξέδωσε ανακοίνωση. «Αυτή είναι μια πολύ προσωπική στιγμή για την Διδα Μαρκλ λίγες ημέρες πριν το γάμο της. Η ίδια και ο πρίγκιπας Χάρι ζητούν την κατανόηση και τον σεβασμό σας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», διευκρίνισε επιβεβαιώνοντας την απουσία του πατέρα της Μέγκαν από το γάμο.

BREAKING: Kensington Palace has released a statement following the news that Thomas Markle will no longer be attending the #RoyalWedding pic.twitter.com/6Z7WPpmsYc — Charlie Proctor (@MonarchyUK) 14 Μαΐου 2018





Και την Πέμπτη η Μέγκαν Μαρκλ έκανε επίσημη δήλωση σχετικά με το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας πως ο πατέρας της δεν θα βρίσκεται στο γάμο το Σάββατο σημειώνοντας πως πάντα νοιαζόταν γι' αυτόν. «Δυστυχώς ο πατέρας μου δεν θα βρίσκεται στο γάμο. Πάντα νοιαζόμουν για εκείνον κι ελπίζω να πάρει το χρόνο που χρειάζεται για να εστιάσει στην υγεία του. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα συμπαράστασης. Εγώ κι ο Χάρι ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας την ξεχωριστή μας ημέρα το Σάββατο», ανέφερε η Μέγκαν.

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 Μαΐου 2018

Η ξαφνική χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Την Τρίτη ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι δεν θα παραστεί τελικά το Σάββατο στον γάμο της κόρης του με τον πρίγκιπα Χάρι επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά.

Η ιστοσελίδα TMZ είχε δημοσιεύσει πριν από μια εβδομάδα ότι ο Τόμας υπέστη έμφραγμα και μερικές ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα, αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος. Την Τρίτη εισήχθη στο νοσοκομείο και έπειτα από μια σειρά εξετάσεων κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση. Όπως ο ίδιος είπε, το έμφραγμα προκάλεσε σοβαρή βλάβη στην καρδιά του.

Η Μέγκαν με τον πατέρα της Τόμας.

Παρόλο που αρχικά είχε πει ότι δεν θα πάει στο γάμο των φωτογραφιών, την Τρίτη το διόρθωσε λέγοντας πως δεν θα πάει λόγω της επέμβασης και πως άλλαξε γνώμη μετά από επικοινωνία της Μέγκαν. Ο Τόμας είπε πως έλαβε μηνύματα στο κινητό του από την Μέγκαν, η οποία του έλεγε ότι τον αγαπάει και ανησυχεί για την υγεία του. Έτσι αρχικά δήλωσε ότι ήλπιζε να πάρει εξιτήριο και να πάει στο Λονδίνο για να συνοδεύσει την κόρη του στο γάμο, αλλά στη συνέχεια προγραμματίστηκε το χειρουργείο.

'He was living a very quiet and peaceful life... he was avoiding the media' Samantha Markle speaks about her father ahead of #RoyalWedding pic.twitter.com/By9i8Nhcpc — Good Morning Britain (@GMB) 15 Μαΐου 2018





Η επιστολή του ετεροθαλούς αδερφού της Μέγκαν στον πρίγκιπα Χάρι για να σταματήσει το γάμο

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ έστειλε στις αρχές του μήνα επιστολή προς τον πρίγκιπα Χάρι με σκοπό να τον αποτρέψει να παντρευτεί την Μέγκαν. «Δεν είναι πολύ αργά, η Μέγκαν Μαρκλ σίγουρα δεν είναι η σωστή γυναίκα για σένα. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται σαφές ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος στην ιστορία των βασιλικών γάμων», είχε γράψει τότε ο ετεροθαλής αδερφής της.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, αδερφός της Μέγκαν.

Μετά όμως φαίνεται πως το μετάνιωσε αφού έστειλε δεύτερο γράμμα, ζητώντας συγγνώμη για τον τόνο του στο πρώτο κι απαιτώντας αυτή τη φορά πρόσκληση στο γάμο. Βέβαια τώρα το γράμμα απευθυνόταν στην Μέγκαν. «Μεγκ, είναι αλήθεια ότι εσύ κι εγώ έχουμε απομακρυνθεί μεταξύ μας και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αλλά είμαστε ακόμη οικογένεια. Όλες οι μνήμες όταν σε έβλεπα να μεγαλώνεις, πονάει που μας ξέχασες. [...] Ξέρω ότι δεν είμαι τέλειος. Αλλά καλός, κακός ή τέλειος, μόνο εμάς έχεις για οικογένεια. Με πληγώνει που δεν έχουμε προσκληθεί στο γάμο σου. Αλλά δεν είναι πολύ αργά να μου στείλεις μια πρόσκληση σε μένα και στην υπόλοιπη οικογένεια», έγραφε ο Τόμας.

Να σημειωθεί πως ο πατέρας της Μέγκαν υποστήριξε ότι αυτό που του προκάλεσε το έμφραγμα ήταν η ανοιχτή επιστολή που ο γιος του Τόμας ο νεότερος έστειλε στον πρίγκιπα Χάρι για να τον αποτρέψει να παντρευτεί την Μέγκαν.

Το κυνήγι της Σαμάνθα με τους παπαράτσι και το ατύχημα με το αυτοκίνητο

Ξένα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη πως η ετεροθαλής αδερφή της Μέγκαν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο επειδή την κυνηγούσαν παπαράτσι κοντά στο σπίτι τους στη Φλόριντα.

Ο σύντροφος της 53χρονης Σαμάνθα, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, είπε στο TMZ πως χτύπησαν πάνω σε μια μπάρα επειδή προσπαθούσαν να αποφύγουν έναν φωτογράφο. Η Σαμάνθα, που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, φέρεται να υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο και στο γόνατο.

Η Σαμάνθα Μαρκλ, ετεροθαλής αδερφή της Μέγκαν.

Η Σαμάνθα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ισχυρίζεται πως η ίδια μεγάλωσε την Μέγκαν για 12 χρόνια, όταν ζούσε στην Καλιφόρνια, ωστόσο άλλες πηγές αναφέρουν πως οι δυο αδελφές δεν μεγάλωσαν μαζί, ούτε ζούσαν στο ίδιο σπίτι.

Στην αρχή είχε πει πως αν και δεν καταλαβαίνει τη συμπεριφορά της Μέγκαν, δεν της κρατάει κακία. Ωστόσο σε συνεντεύξεις της αργότερα άρχισε να την κατηγορεί για την κατάσταση του πατέρα τους, λέγοντας πως η Μέγκαν δεν φρόντισε να τους προστατέψει από τη δημοσιότητα, κάτι που ανάφερε και ο ετεροθαλής αδερφός της, λέγοντας πως οι ζωές τους άλλαξαν για πάντα και προς το χειρότερο από τότε που ανακοινώθηκε ο βασιλικός γάμος. «Δεν έχει περάσει ούτε μέρα που να μην χτυπήσει το τηλέφωνο ή να μην μας ακολουθούν. Έχουμε πιεστεί όλοι πάρα πολύ», είπε ο Τόμας Τζούνιορ.

Η αθόρυβη παρουσία της μητέρας

Προς το παρόν το μόνο μέλος της οικογένειας της Μέγκαν που είναι βέβαιο ότι θα παραβρεθεί στο γάμο είναι η μητέρα, Ντόρια Ράγκλαντ.

Πολυτελές αυτοκίνητο που ανήκει στον βασιλικό στόλο, την παρέλαβε από το αεροδρόμιο του Λονδίνου και την μετέφερε σε σουίτα. Η προσωπική βοηθός της Μέγκαν την καλωσόρισε και υπάλληλος του παλατιού πήρε τις αποσκευές της, συμπεριλαμβανομένου και του ρούχου Burberry που αναμένεται να φορέσει στον βασιλικό γάμο.

Η Ντόρια θα μείνει με τη νύφη το βράδυ πριν από το γάμο και στη συνέχεια θα φύγει μαζί της για το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.