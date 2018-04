Πώς η Beyonce κατάκτησε το φετινό Coachella - Οι καλύτερες στιγμές ( BINTEO)

Η Beyoncé στο Coachella ήταν κάτι παραπάνω από θεαματική και έδωσε μια μοναδική περφόρμανς 120 λεπτών με άρτια χορογραφία, πολιτικές δηλώσεις και αναφορές σε ηγέτες της μαύρης κουλτούρας.

Οι κριτικές είναι διθυραμβικές και όλοι σήμερα εκτιμούν πως η επιστροφή της μετά την γέννηση των διδύμων δείχνει ξεκάθαρα πως η Queen Bee θέλει και δικαιούται να είναι στην κορυφή.

Η πρώτη μαύρη γυναίκα τραγουδίστρια που έκανε headline στο φεστιβάλ κατάφερε να του αλλάξει το όνομα καθώς το Twitter αποφάσισε πως το ιδανικότερο για φέτος θα ήταν να αναφέρεται ως #Beychella.

Πάνω από 200 χορευτές, ο σύζυγός της Jay-Z, η αδελφή της Solange και τα κοστούμια που σχεδίασε ειδικά για εκείνη ο Οlivier Rousteing επιστρατεύθηκαν για το σόου.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν:

H εμφάνισή της στη σκηνή για να ανοίξει τη συναυλία:

To ντουέτο με τον σύζυγό της:

Στην πρώτη σειρά ήταν ήταν η Rihanna.

H στιγμή που η Solange ανεβαίνει μαζί της στη σκηνή:

To reunion των Destiny's Child

Το αφιέρωμα στον πρωτοπόρο της afrobeat Fela Kuti