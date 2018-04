Οι εισαγγελείς στο Λος Άντζελες επανεξετάζουν μία παλαιότερη κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του ηθοποιού Κέβιν Σπέισι, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Η αστυνομία κατέθεσε στοιχεία για μία κατηγορία που αφορούσε ένα περιστατικό με έναν άνδρα στο δυτικό Χόλιγουντ το 1992.

Περισσότεροι από 30 άνδρες έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού τους τελευταίους μήνες.

Εκπρόσωπος του κ. Σπέισι αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το τμήμα του Σερίφη του Λος Άντζελες ανέφερε ότι άρχισε να ερευνά την υπόθεση τον Δεκέμβριο και την παρουσίασε στο γραφείο του εισαγγελέα του Λος Άντζελες νωρίτερα αυτό το μήνα.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Δεν είναι σαφές εάν θα ισχύσει το καθεστώς της Καλιφόρνια, για την παραγραφή της ποινικής δίωξης για σεξουαλική κακοποίηση, που είναι κανονικά 10 χρόνια.

Τον περασμένο Νοέμβριο ο ηθοποιός Άντονι Ραπ κατηγόρησε τον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση το 1986, όταν ήταν 14 χρονών και ο κ. Σπέισι 26.

Ο κ. Σπέισι ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται το περιστατικό όπως παρόλα αυτά απολογήθηκε δημοσίως. Από τότε αρνείται «απόλυτα» τις υπόλοιπες κατηγορίες που προέκυψαν αργότερα.

Η αστυνομία του Λονδίνου ερευνά τρεις ποινικές υποθέσεις εναντίον του.

Το θέατρο Old Vic στο Λονδίνο, όπου ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής, ανέφερε ότι έλαβε 20 καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς εναντίον του.

Το σκάνδαλο αυτό οδήγησε στην απομάκρυνση του ηθοποιού από αρκετούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της σειράς του Netflix, House of Cards και της ταινίας All the Money in the World, η οποία ξαναγυρίστηκε χωρίς αυτόν.

