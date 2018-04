Ο Μπεν Άφλεκ συνομίλησε μέσω Facetime με έναν νεαρό πρόσφυγα από το Κονγκό, ο οποίος είναι μεγάλος θαυμαστής του Μπάτμαν και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ατλάντα με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Νωρίτερα μες στην εβδομάδα το Atlanta Hospice της Τζόρτζια έκανε έκκληση μέσω Twitter για ένα κοστούμι Μπάτμαν ή κάποιον να τον παραστήσει ώστε να δώσει λίγη χαρά στον ετοιμοθάνατο Mukata, που νοσηλεύεται εκεί με χολαγγειοκαρκίνωμα (ΧΚ ή καρκίνωμα των χοληφόρων).

Melissa has been next to Mukuta daily & has come to know that Batman is his favorite Superhero.He has cholangeocarcinoma.Sadly-His life is going to end soon (days/week)We need a Batman costume or someone to be the Batman themselves.





Όταν ο 45χρονος ηθοποιός, που έχει υποδυθεί τον διάσημο υπερήρωα στις ταινίες της DC Comics, είδε την έκκληση ενώ έκανε γυρίσματα στην Χαβάη, συγκινήθηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να επικοινωνήσει ο ίδιος με το νοσοκομείο.

Such a memorable day for Mukuta who's a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve.





Συνομιλώντας στο Facetime με όλη την οικογένεια, έμαθε πως η μητέρα του Mukata δεν μπορούσε να ταξιδέψει από την Ζιμπάμπουε μέχρι την Ατλάντα, οπότε αποφάσισε να καλύψει εκείνος τα έξοδα ώστε να συναντηθούν μητέρα και γιος. Να σημειωθεί πως ο ηθοποιός συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την Eastern Congo Initiative.