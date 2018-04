Ο πρίγκιπας Κάρολος σχολίασε τα όσα γράφτηκαν σε ένα νέο βιβλίο για τη ζωή της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με το οποίο όταν ταξιδεύει έχει πάντα μαζί του δικό του κάθισμα τουαλέτας και αποθέματα από χαρτί υγείας.

Στο πλαίσιο της επταήμερης περιοδείας του μαζί με την Καμίλα στην Αυστραλία, ο πρίγκιπας Κάρολος βρέθηκε καλεσμένος στο ραδιοφωνικό σταθμό Hits 105 Brisbane, όπου ερωτηθείς σχετικά με την συγκεκριμένη φήμη, απάντησε χαρακτηριστικά: «Μην πιστεύετε όλες αυτές τις βλακείες». Την φήμη διέψευσε και η Καμίλα.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προέρχεται από την νέα βασιλική βιογραφία δια χειρός Tom Bower με τίτλο «Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles». Σε αυτή ο συγγραφέας γράφει, μεταξύ άλλων, πως ο πρίγκιπας Κάρολος ταξιδεύει με δική του προμήθεια από χαρτί υγείας.

Πρόσφατα, ο διευθυντής επικοινωνίας του πρίγκιπα Κάρολου αναφέρθηκε δημοσίως στη φήμη, σχολιάζοντάς την μέσω Twitter με αφορμή την περιοδεία του βασιλικού ζεύγους στην Αυστραλία. «Η περιοδεία του πρίγκιπα και της δούκισσας στην Αυστραλία ξεκινά: 30 συναντήσεις, 7 ημέρες, 1 Commonwealth Games, 0 καθίσματα τουαλέτας», έγραψε στο μήνυμά του.