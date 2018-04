Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Λίντα Κάρτερ, γνωστή από τον ρόλο της ως τηλεοπτική «Wonder Woman» απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Με το λάσο της αλήθειας και την αποφασιστικότητά για δικαιοσύνη, ο χαρακτήρας της "Wonder Woman" είχε πάντα ως στόχο να διορθώσει τα λάθη της κοινωνίας. Φεμινίστρια και υπέρμαχος της ειρήνης σκέφτεται τρόπους για να σώσει τον κόσμο χωρίς τις γροθιές της. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονός ότι η Λίντα Κάρτερ με τα μπλε μάτια, η σταρ που υποδυόταν την ηρωίδα για τρεις σεζόν στη σειρά του CBS της δεκαετίας του 1970 (1975-1979) "Wonder Woman" διαθέτει πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά» αναφέρεται σε δημοσίευμα του Variety.

«Νομίζω ότι αν υπήρχε ρόλος που είχε νόημα για μένα, αυτός ήταν η Wonder Woman», ανέφερε η Κάρτερ.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελετή στα social media ευχαριστώντας τους θαυμαστές της: «Φαίνεται απίθανο που είμαι στη βιομηχανία του θεάματος 50 χρόνια. Αλλά αγαπώ τη δουλειά αυτή. Αγαπώ τη δημιουργική διαδικασία, τη δουλειά, την ερμηνεία... όλα αυτά».

Η Κάρτερ δήλωσε για το αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: «Θα είναι εδώ για πάντα και ίσως έπρεπε να γράφει Wonder Woman. Ευτυχώς αυτός ο χαρακτήρας και εγώ θα ζούμε στις μνήμες των ανθρώπων».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety πριν από την τελετή η Κάρτερ ρωτήθηκε αν θα έχει ρόλο στη νέα ταινία «Wonder Woman» και απάντησε: «Το αφήνω στο σύμπαν και στην Πάτι».

