To δημόσιο καβγαδάκι της βασίλισσας Λετίσια με την πεθερά της, την τέως βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, είναι το πιο hot gossip των royals αυτή τη στιγμή και η Μαρί Σαντάλ αποφάσισε να πάρει θέση.

Το βίντεο έχει κάνει μεγάλη αίσθηση στην Ισπανία και σήμερα που «προσγειώθηκε» στο ελληνικό ίντερνετ προκαλεί και σχόλια εντός της χώρας.

Ο ισπανική εφημερίδα El Mundo δήλωσε: «Για πρώτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο Χουάν Κάρλος πήγε με την υπόλοιπη ισπανική βασιλική οικογένεια για τον εορτασμό της τελευταίας μέρας του Πάσχα. Ωστόσο, η τέλεια αρμονία καταστράφηκε...». Η El Pais περιγράφει αυτό που συνέβη ως «τεταμένη σκηνή».

Η στιγμή της αμηχανίας και του εκνευρισμού για όσους δεν την έχουν δει εδώ.

Πώς συνδέεται η Μαρία Σαντάλ με τη Σοφία και γιατί την υπερασπίζεται;

Η Μαρί Σαντάλ η οποία είναι παντρεμένη με τον Πάυλο, είναι δηλαδή ανιψιά της πρώην βασίλισσα της Ισπανίας Σοφίας η οποία είναι αδελφή του πεθερού της Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ.

«Καμία γιαγιά δεν αξίζει αυτό το είδος αντιμετώπισης! Wow- έδειξε τον πραγματικό της εαυτό», έγραψε με την αιχμή να πηγαίνει στη Λετίθια.

Και συνέχισε να διερωτάται τι αναφέρει ο ισπανικός Τύπος για το περιστατικό το οποίο χαρακτήρισε «απαίσιο».

Η Μαρί Σαντάλ ολοκλήρωσε με μια φωτογραφία από τη δική της οικογένεια, σχολιάζοντας: «Ευτυχισμένοι παππούδες. Η οικογένεια είναι τα πάντα».

Και όλοι καταλαβαίνουμε πως ακόμη και αν δεν ξέρει τι έγινε μέσα στην εκκλησία, έχει ήδη διαλέξει στρατόπεδο...

Happy grandparents! Family is what it’s all about 💋💕🌸❤️ pic.twitter.com/z6PCx8IWVS