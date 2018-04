Ο ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ φιλοτέχνησε νέο έργο του Τραμπ, υποβάλλοντας αυτή τη φορά αίτημα στην Smithsonian National Portrait Gallery να αναρτηθεί μαζί με όλα τα επίσημα πορτραίτα των προέδρων των ΗΠΑ.

«Αγαπητή Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, ξέρω ότι είναι νωρίς αλλά θα ήθελα να υποβάλω αυτό ως το επίσημο πορτραίτο του 45ου μας Προέδρου, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Έχει τον τίτλο "You scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?" (Ουρλιάζεις. Ουρλιάζω. Θα σταματήσουμε ποτέ να ουρλιάζουμε;)», τουίταρε, την Πέμπτη, 29 Μαρτίου, ο ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ, ο οποίος τρέφει φιλοδοξίες γελοιογράφου.

Στο tweet του ανήρτησε και το έργο το οποίο φιλοτέχνησε και στο οποίο απεικονίζεται ένας ημίγυμνος Ντόναλτ Τραμπ να απολαμβάνει δυο μπάλες παγωτό σοκολάτα (εξ ου και το λογοπαίγνιο με τις λέξεις «ice cream» και «I Scream»).

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 29, 2018

Ο γελοιογράφος Κάρεϊ υποβάλει αίτημα στη Smithsonian National Portrait Gallery να αναρτηθεί εκεί το έργο του, μιας και εκεί είναι όλα τα επίσημα πορτραίτα των Προέδρων των ΗΠΑ (και πολλών Πρώτων Κυριών), στα οποία πρόσφατα προστέθηκε και το πορτραίτο του Μπαράκ Ομπάμα που φιλοτέχνησε ο Κεχιντέ Γουάιλι και της Μισέλ που φιλοτέχνησε η Έιμι Σέραλντ.

Αυτή τη φορά, το πορτραίτο του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ απέχει πολύ από την ανάρτηση που είχε κάνει ο Κάρεϊ στις 23 Μαρτίου στον λογαριασμό του στο Twitter, με τίτλο «Fifty Shades of Decay» (Πενήντα αποχρώσεις της σήψης): Ορμητικός ξανθός «εισβάλλει» εντός μιας ξανθιάς, η οποία ξεριζώνει την ξανθιά κόμη του εισβολέα. Και όλα τα επίμαχα σημεία καλύπτονται από οικόσημο του Executive Office of the President of the United States.

Fifty Shades of Decay pic.twitter.com/aurfm22ru6 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 23, 2018

Αναμένεται η αντίδραση της Smithsonian National Portrait Gallery.