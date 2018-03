Πρεμιέρα με την Ελληνίδα σχεδιάστρια Ioanna Kourbela έκανε η 23η Athens Xclusive Designers Week.

Το απόγευμα της Τετάρτης 28 Μαρτίου πλήθος προσκεκλημένων παρακολούθησε την παρουσίαση της συλλογής Ioanna Kourbela Φθινόπωρο/Χειμώνας 2018-19 με τίτλο «Arch Echoes», μέσα σε ένα σκηνικό με μεσαιωνικές επιρροές, έμπνευση από την Jeanne D'Arc και κομμάτια από δέρμα, χειροποίητα κεντήματα και μεταλλικές λεπτομέρειες.

Στην πρεμιέρα της 23ης Athens Xclusive Designers Week παραβρέθηκαν πολλοί επώνυμοι και καταξιωμένοι εκπρόσωποι του χώρου της μόδας, ανάμεσά τους οι Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Ελένη Βαϊτσου, Μαριάννα Τόλη, Άλεξ Κάβδας, Ελένη Πετρουλάκη, Xρύσανθος Πανάς, Έλενα Σύρακα, Γιάννης Γκόφας, Αλέξανδρος Λεμονής, Στέλλα Μέλιγκαν, Στέλιος Κουδουνάρης, Αλεξάνδρα Δράκου, Βασίλης Ζούλιaς, Περικλής Κονδυλάτος, Μιχάλης Πάντος, Μαρίζα Κουτσολιούτσου, Εύη Κλαουδάτου, Al Giga, κ.α

Η Εβδομάδα Μόδας συνεχίζεται σήμερα με τις επιδείξεις των Olga Karaververis, Makis Tselios, Tassos Mitropoulos, Kathy Heyndels & Giannetos Handmade στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η τρίτη ημέρα (Παρασκευή 30 Μαρτίου) είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές. Φέτος, η διοργάνωση εκτός από τα 3 καθιερωμένα βραβεία (Best New Designer, Best Trend Setter, Best Catwalk), εισάγει και ένα τέταρτο, το βραβείο «Say Yes To The World by Lufthansa», όπου οι συμμετέχοντες σχεδιαστές μόδας θα κληθούν να σχεδιάσουν μία δημιουργία εμπνευσμένη από ένα προορισμό του κόσμου. Οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στα New Designers Awards by Lufthansa είναι αλφαβητικά: Alexandra Design, Frini Giannouli, Galanu, Julietta, Klelia Andrali, Lefkon, Monnoir, Sadykova και Timothy Pappas.

Tα σόου της τρίτης ημέρας θα κλείσουν με την επίδειξη μόδας της νικήτριας του βραβείου Best New Designer της 22ης AXDW, Ελευθερία Καρδάμη, με το brand Blondie.e που θα παρουσιάσει τη νέα της ξεχωριστή συλλογή. Τέλος θα υπάρχουν και οι ομαδικές συμμετοχές από τη σχολή AKTO όπου νέοι Fashion Designers θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους.

Το Σάββατο ξεκινάει με ένα το σόου της Folli Follie στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Ακολουθεί ο Vassilis Zoulias, που θα παρουσιάσει τη νέα του κολεξιόν σε μια νεοκλασική βίλα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Βeach wear Fashion Show στο Ζάππειο συμμετέχουν τα brands Mitos, Maaboo & Sunof a beach. Τις συλλογές τους θα παρουσιάσουν επίσης οι Stefanos Chrysafis, Herminas Reea, το brande Ü/everyoneÜnited και ο Celebrity Skin. Η τέταρτη μέρα ολοκληρώνεται με το brand.LAK στο προαύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

Την τελευταία ημέρα, Κυριακή, θα παρουσιάσουν τις συλλογές τους οι Yiorgos Eleftheriades, Sotiris Georgiou και το brand Parle Moi. Οι MI-RO ρίχνουν την αυλαία της 23ης AXDW παρουσιάζοντας τη νέα Haute Couture Collection SS18 στο Ωδείο Αθηνών.

Kατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας οι επισκέπτες της AXDW θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις τρέχουσες συλλογές SS18 Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας και κοσμημάτων που συμμετέχουν στα XclusiveElements. Οι δημιουργοί των φετινών Xclusive Elements είναι οι: 2K10, Christina Karakalpaki, E.T. Collection, Fey Papanikou, Lit Stylish T-shirts, Maria Kaprili, Shebyshe, Topology.

Επίσης, για όλες τις μέρες της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ο ανοικτός διαγωνισμός Fashion Design Project, όπου μπορούν όλοι, ανεξαρτήτως σπουδών, να καταθέσουν ένα αντιπροσωπευτικό τους σχέδιο και να αξιολογηθούν από το κοινό σε online ψηφοφορία μετά το τέλος της διοργάνωσης.