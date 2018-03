Μυστήριο καλύπτει την επίθεση με μαχαίρι που καταγγέλλει ο άλλοτε δημοφιλής ηθοποιός Κόρεϊ Φέλντμαν, κάνοντας λόγο για κύκλωμα παιδοφιλίας στο Χόλιγουντ.

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν, που μεσουράνησε την δεκαετία του 80 ως ανήλικος ηθοποιός, υποστηρίζει πως του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν στην κοιλιά το βράδυ της Τρίτης - ως αντίποινα για τις καταγγελίες του σχετικά με ένα κρυφό κύκλωμα παιδοφιλίας ισχυρών ανδρών του Χόλιγουντ.

Όμως η αστυνομία του Λος Άντζελες δεν είναι και τόσο σίγουρη πως η επίθεση όντως συνέβη και, ακόμα κι αν τελικά έγινε, οι αξιωματικοί αμφιβάλλουν για τους λόγους της επίθεσης.

Όπως άλλωστε ανακοίνωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, οι γιατροί δεν βρήκαν κανένα απολύτως σκίσιμο στην κοιλιακή χώρα του 46χρονου πλέον σταρ.

«Λέει ότι τον μαχαίρωσαν αλλά δεν υπάρχει η παραμικρή πληγή στο στομάχι του», σχολίασε χαρακτηριστικά ο αξιωματικός Ντρέικ Μάντισον, μιλώντας στους Los Angeles Times.

Ανώνυμη αστυνομική πηγή υποστήριζε αργότερα στο TMZ ότι ο ηθοποιός έφερε κάποιο σημάδι που θα μπορούσε να έχει προκληθεί και από έναν απλό καβγά.

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN