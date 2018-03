Οι ηθοποιοί του «Dawson's Creek», της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς των '90s, επανενώθηκαν με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία της και για πρώτη φορά φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί για το εξώφυλλο του Entertainment Weekly.

Οι πρωταγωνιστές Κέιτι Χολμς, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Τζόσουα Τζάκσον και Μισέλ Ουίλιαμς μαζί με τους συμπρωταγωνιστές τους Μπάζι Φίλιπς, Κερ Σμιθ, Μέρεντιθ Μονρόε και Μάρι Μπέθ Πέιλ συναντήθηκαν για πρώτη φορά όλοι μαζί από τότε που τελείωσε η σειρά το 2003.

20 years after #DawsonsCreek stole the heart of every teen, @KatieHolmes212, @vanderjames and the rest of the cast reunite to talk about the show's legacy. Watch more #CreekWeek here: https://t.co/htoRydQLRh pic.twitter.com/JB1hrfVmZ0