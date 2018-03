Την περασμένη Δευτέρα, η Σίνθια Νίξον (η Μιράντα του «Sex and the City») ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Τρεις μέρες αργότερα, η Κιμ Κατράλ (γνωστή και ως Σαμάνθα) εξέφρασε την υποστήριξή της στην πρώην συμπρωταγωνίστριά της.

Θαυμαστής της «Σαμάνθας», τη ρώτησε στο Twitter για την υποψηφιότητα της Νίξον. «Υποστηρίζω και σέβομαι το δικαίωμα όλων των πρώην συμπρωταγωνιστριών μου να επιλέγουν οι ίδιες την καριέρα τους» ήταν η απάντηση της Κιμ Κατράλ.

I support & respect any former colleague’s right to make their own career choices. https://t.co/zae7nJ6VFi

Η Κιμ Κατράλ δεν έχει καλό λόγο για όλες τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της, γι' αυτό και η υποστήριξή της στην υποψηφιότητα της Νίξον αποτελεί είδηση, ειδικά μετά τη διαμάχη της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Κάρι Μπράντσο της τηλεοπτικής σειράς.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της 51χρονης Σίνθια Νίξον ότι κατεβαίνει υποψήφια για το αξίωμα του κυβερνήτη στο Μεγάλο Μήλο, η Κριστίν Ντέιβις, η Σάρλοτ στο «Sex and the City», τουίταρε: «Ξέρω ότι θα είναι μία εξαιρετική Κυβερνήτης».

I am so proud of @CynthiaNixon , no one cares more than she does about EVERY person getting a fair change and a good education. I know that she would be an excellent Governor ! https://t.co/xEAyRxFBb8