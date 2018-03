Όντας το διασημότερο παιδί- ηθοποιός του Χόλιγουντ και μετά από μερικά ομολογουμένως αντιφατικά βήματα στην καριέρα του, ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποφάσισε να φτιάξει ένα σατιρικό σάιτ που τρολάρει (κυρίως) εκείνο της Γκουίνεθ Πάλτροου.

Το «Bunny Ears», όπως ονομάζεται, είναι ένα σάιτ- παρωδία όλων εκείνων που ασχολούνται με θέματα lifestyle, κουτσομπολιά, συμβουλές ομορφιάς και ευ ζην.

«Είναι αυτό που συνέβη όταν το Goop [σ.σ. το σάιτ της Γκουίνεθ Πάλτροου] συνάντησε το The Onion [σ.σ. σάιτ με ψευδείς, χιουμοριστικές ειδήσεις]», εξηγεί ο 37χρονος ηθοποιός. «Θέλουμε να ανήκει σε αυτά τα σάιτ που περιέχουν θέματα τα οποία υπενθυμίζουν στον κόσμο πως "το ίντερνετ είναι ένα χάλι μαύρο και περίεργο όσο δεν παίρνει, αλλά το λατρεύω"», πρόσθεσε μιλώντας πρόσφατα στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

Σε συνέντευξή του στο Dazed ρωτήθηκε μεταξύ άλλων γιατί θεωρεί πως ο κόσμος «χρειάζεται» ένα σάιτ όπως το συγκεκριμένο. «Το "χρειάζομαι" είναι βαριά λέξη. Τι χρειαζόμαστε πραγματικά; "Χρειάζομαι" φαγητό. "Χρειάζομαι" νερό. Κανείς δε μας "χρειάζεται". Υπάρχει ένα κενό στην αγορά όλων αυτών των άρθρων περί lifestyle των σελέμπριτι κι εμείς το καλύπτουμε με πλάκα και σάτιρα», λέει ο ηθοποιός για την ιδέα του.

Το σάιτ περιλαμβάνει άρθρα με μεγάλη δόση χιούμορ, σάτιρας αλλά και κυνισμού, όπως η υποτιθέμενη συνέντευξη που πήρε ο Μακόλεϊ Κάλκιν από τις μέλισσες που τον είχαν τσιμπήσει στην ταινία «My Girl», συμβουλές διακόσμησης για «τους τρομακτικά καταθλιπτικούς», εγχειρίδιο για αρχάριους «που μετάνιωσαν την αγορά εκείνης της χελώνας», «πώς να προσποιηθείς το θάνατό σου» και άλλα συναφή.

