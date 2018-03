Έκκληση στον Drake να τερματίσει τη συνεργασία της εταιρείας του, OVO Clothing με το brand Canada Goose απηύθυνε μέσω ανοιχτής επιστολής η PETA.

H επιστολή συντάχθηκε λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του Καναδού ράπερ και επιχειρηματία ότι δεν τρώει πλέον κρέας, στη διάρκεια online συζήτησης στο Fortnite με τον συμπαίκτη του Ninja.

H PETA ελπίζει ότι η αλλαγή θα επηρεάσει και τις επιχειρήσεις του Drake και μετά την αποκάλυψη του έστειλε ένα καλάθι δώρων για να τον υποδεχτεί στο χορτοφαγικό τρόπο ζωής. Στο καλάθι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της PETA μεταξύ άλλων περιείχε και passionfruit- (φρούτο του πάθους) που είναι και τίτλος τραγουδιού του ράπερ.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την ηθική μεταχείριση των ζώων επανέλαβε ένα αίτημα που είχε υποβάλει στον Drake και πριν από λίγο καιρό, να τερματίσει τη συνεργασία με το brand Canada Goose γνωστό για τα μπουφάν που κατασκευάζονται στον Καναδά με τη χρήση γούνας από κογιότ.

Η PETA μέσω ενός tweet μετά την κυκλοφορία του βίντεο για το τραγούδι God's Plan, στο οποίο ο ράπερ από το Τορόντο μοιράζει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στο Μαϊάμι 1 εκατ. δολάρια, του ζήτησε «να επεκτείνει τη συμπόνια του και στα κογιότ που είναι παγιδευμένα και σκοτώνονται με πυροβολισμό για τα μπουφάν @CanadaGooseInc».

«Η εταιρεία σκοτώνει πάπιες και χήνες για τα πούπουλα και χρησιμοποιεί επίσης επίπονες μεταλλικές παγίδες για να πιάσει άγρια κογιότ - τα οποία υποφέρουν και θανατώνονται με τρομερούς τρόπους, έτσι ώστε η γούνα τους να φοριέται γύρω από το λαιμό κάποιου» αναφέρει η PETA στην ιστοσελίδα της.

It's NOT justifiable to kill coyotes to make the fur trim on #CanadaGoose jackets. It's time for @welcomeOVO to cut ties with the company. https://t.co/kkR88YqjKE pic.twitter.com/Z66DnsLC5L