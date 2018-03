Το Παλάτι του Κένσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το προσκλητήριο για το γάμο του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ και γνωστοποίησε νέες λεπτομέρειες για την τελετή.

Σύμφωνα με το Παλάτι, τα προσκλητήρια τυπώθηκαν στο όνομα της Βασιλικής του Υψηλότητας Πρίγκιπα της Ουαλίας και το κείμενο είναι ανάγλυφο με χρυσό.

Όσοι τα παραλάβουν, έχουν προσκληθεί στο γάμο στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει, στην οποία θα παραβρίσκεται και η βασίλισσα Ελισάβετ.

Guests have been invited to the service at St George's Chapel and to the lunchtime reception at St George's Hall, which is being given by Her Majesty The Queen. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 Μαρτίου 2018

Later that evening, around 200 guests are being invited to the reception at Frogmore House given by The Prince of Wales. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 Μαρτίου 2018





Αργότερα το ίδιο βράδυ, περίπου 200 καλεσμένοι θα παραβρεθούν σε μία ιδιωτική δεξίωση που θα δώσει ο πρίγκιπας Κάρολος.

Τα προσκλητήρια τυπώθηκαν αυτή την εβδομάδα από την εταιρεία Barnard & Westwood, έχει αναλάβει μέσω βασιλικού εντάλματος την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία από το 1985.