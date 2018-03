Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος Massive Attack ανακοίνωσαν σήμερα πως διαγράφουν τη σελίδα του στο Facebook μετά τις αποκαλύψεις που πήραν τη μορφή σκανδάλου για την εταιρία Cambridge Analytica.

Η δημοφιλής πλατφόρμα βρίσκεται εδώ και μέρες στο στόχαστρο καθώς αποκαλύφθηκε πως η Cambridge Analytica - εταιρεία πολιτικών δεδομένων που προσλήφθηκε από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016 - συγκέντρωσε με παράνομο τρόπο ιδιωτικές πληροφορίες από 50 εκατομμύρια χρήστες του Facebook χωρίς την άδειά τους.

Σήμερα οι Massive Attack ανακοίνωσαν μέσα από το ίδιο το Facebook πως θα διαγράψουν τη σελίδα τους και λίγη ώρα μετά προχώρησαν στην πράξη την οποία προανήγγειλαν.

«Υπό το φως των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της ιδιωτικότητάς σας, την απουσία διαφάνειας και την έλειψη υπευθυνότητας, οι Massive Attack θα αποσυρθούν προσωρινά από το Facebook», έγραψαν στο ποστ το οποίο εδώ και λίγη ώρα δεν είναι ορατό καθώς η σελίδα διεγράφη.

«Ελπίζουμε ειλικρινά να αλλάξουν τις πολιτικές τους γύρω από αυτά τα θέματα», προσθέτει η ανακοίνωση η οποία διευκρινίζει ότι οι φανς θα μπορούν να ελέγχουν την επίσημη ιστοσελίδα τους για τα νέα των Massive Attack.

In light of FB’s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability - Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB



We sincerely hope they change their... https://t.co/DAxMVYSwff