Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε στην παραλία με ένα τεράστιο, πολύχρωμο και για πολλούς κακόγουστο τατουάζ στην πλάτη και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν προκάλεσαν ανελέητο τρολάρισμα στα social media αφού όλοι απορούν τι σκεφτόταν όταν το έκανε.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε παραλία της Χαβάης στη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «Triple Frontier» και σε αυτές φαίνεται να μπαινοβγαίνει στη θάλασσα, φορώντας το μαγιό του οπότε η πλάτη του είναι εντελώς γυμνή.

Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που φαίνεται το συγκεκριμένο τατουάζ στην πλάτη του, ο λόγος που ασχολούνται τώρα όλοι τόσο έντονα είναι επειδή όταν είχε ρωτηθεί σχετικά πριν δυο χρόνια, ο Μπεν Άφλεκ είπε πως είναι ψεύτικο και το έκανε για μια ταινία.

Για να είναι όμως ακόμη εκεί, δύο χρόνια μετά, σημαίνει πως δεν είναι καθόλου ψεύτικο, οπότε μαζί με τις νέες φωτογραφίες άρχισε να ανακυκλώνεται ξανά ο μύθος γύρω από το πώς, πότε και γιατί έκανε τατουάζ έναν φοίνικα να αναγεννιέται από τις στάχτες του

Φυσικά το θέαμα δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο από τους χρήστες στα social media που έσπευσαν να σχολιάσουν πόσο κακόγουστο είναι.

When you realize the back tattoo is real and Ben Affleck was lying when he said it was for a movie. 😲 pic.twitter.com/gsRk9cJGqB

Next time you're feeling sad, remember that you're not Ben Affleck so you (probably) don't have a tattoo so big and so ugly and so universally ridiculed that you had to lie and say it was only temporary and just for a movie when it is so clearly not. (https://t.co/MQJfdA25tk) pic.twitter.com/sU72CUK4TG