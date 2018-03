Επισήμως τώρα είναι όλα πια στην τελική ευθεία για το γάμο της χρονιάς στη Βρετανία καθώς σήμερα η Βασίλισσα έδωσε την έγκρισή της.

Αν και μάλλον δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνει, η Ελισάβετ είναι αυτή που είχε τον τελευταίο λόγο και έπρεπε να επικυρώσει τον γάμο του εγγονού της Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Στη βασιλική ανακοίνωση συγκατάθεσης στο γάμο, η Ελισάβετ χαρακτηρίζει πολυαγαπημένο τον εγγονό της και δηλώνει πως η τελετή έχει την έγκρισή της.

