Ο Μπέντζαμιν Γκλέιζ λέει πως ένιωσε «πολύ άβολα» όταν η Κέιτι Πέρι τον αιφνιδίασε φιλώντας τον στο στόμα στη διάρκεια της οντισιόν του στο American Idol, καθώς αυτό ήταν το πρώτο του φιλί.

Ο 19χρονος μουσικός είπε στους New York Times πως ήθελε το πρώτο του φιλί να είναι «ξεχωριστό» και πως αιφνιδιάστηκε με άσχημο τρόπο όταν η 33χρονη τραγουδίστρια τον φίλησε ξαφνικά στο στόμα χωρίς την συγκατάθεσή του.

«Ήταν κάπως αμήχανο. Ήθελα να το κρατήσω για την πρώτη μου σχέση. Ήθελα να είναι ξεχωριστό», είπε ο Μπέντζαμιν Γκλέιζ, σημειώνοντας πως αν η Κέιτι Πέρι τον είχε ρωτήσει προκαταβολικά, τότε θα την είχε απορρίψει. «Αν με είχε ρωτήσει, "Θα με φιλούσες;", δεν θα το έκανα. Ξέρω πολλούς που θα έλεγαν εννοείται, αλλά εγώ μεγάλωσα σε συντηρητική οικογένεια και αμέσως ένιωσαν πολύ άβολα. Ήθελα το πρώτο φιλί μου να είναι ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη πριν καν ο 19χρονος πει το τραγούδι του ενώπιον των κριτών κι όλα ξεκίνησαν όταν ο Λουκ Μπράιαν ρώτησε τον Μπέντζαμιν αν έχει φιλήσει ποτέ ένα κορίτσι και να του άρεσε, χρησιμοποιώντας τον στίχο της Κέιτι Πέρι από το τραγούδι «I Kissed A Girl». «Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ σχέση, δεν μπορώ να φιλήσω ένα κορίτσι χωρίς να είμαι σε σχέση», απάντησε ο 19χρονος.

Τότε η Κέιτι Πέρι του ζήτησε να πλησιάσει, κάτι που ο ίδιος έκανε αρκετά απρόθυμα. Στη συνέχεια τους ξεκαθάρισε πως θα την φιλήσει μόνο στο μάγουλο, κάτι που έκανε αλλά οι κριτές του είπαν πως δεν ακούστηκε το φιλί, οπότε προσπάθησε να φιλήσει ξανά την τραγουδίστρια. Εκείνη όμως έστριψε το μάγουλό της τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να τη φιλήσει στο στόμα.

Ο 19χρονος έπαθε τέτοιο σοκ, που μόλις έγινε αυτό, έπεσε στο πάτωμα του στούντιο με την Κέιτι Πέρι να πανηγυρίζει τη νίκη της:

Όταν επέστρεψε σπίτι του, ο Μπέντζαμιν λέει πως συζήτησε το συμβάν με τους φίλους του, οι οποίοι τον καθησύχασαν λέγοντας πως το πεταχτό φιλί της Κέιτι Πέρι δεν μετράει σαν πρώτο. «Ήταν μια σύντομη επαφή των χειλιών κι όχι μια ρομαντική φάση με κάποιον που νοιάζεσαι. Αυτό θα ήταν ένα πραγματικό πρώτο φιλί», είπε ο 19χρονος.

Επίσης έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν το αντιλήφθηκε σαν σεξουαλική παρενόχληση και πως είναι χαρούμενος που η Κέιτι Πέρι τον ανέφερε και στο Twitter της.

Το στιγμιότυπο παίχτηκε και στα social media του σόου, κάτι που φυσικά λειτούργησε ως πολύ καλή διαφήμιση για τον ίδιο, παρόλο που τελικά δεν πέρασε στην επόμενη φάση.

This journey has just begun, Benjamin. A kiss for good luck from @katyperry and you’re on your way. #AmericanIdol pic.twitter.com/k9YYLkLcXM

Βέβαια πολλοί χρήστες επισήμαναν πως το φιλί ήταν μια κίνηση με μια καταναγκαστική πράξη με σεξουαλική χροιά και πως αν τα φύλα ήταν αντίστροφα, τότε όλοι θα έκαναν ήδη λόγο για σεξουαλική παρενόχληση.

«Φανταστείτε αυτό να το έκανε άντρας κριτής. Δεν έχει διδαχθεί τίποτα η Κέιτι Πέρι από το κίνημα #metoo;», έγραψε μία τηλεθεάτρια.

It was a forced sexual act. Imagine if this was from a male judge. Has @katyperry not taken anything from the #metoo movement? #americanidol