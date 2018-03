Οργή έχει προκαλέσει ο Νεϊμάρ με μια ανάρτησή που έκανε στο Twitter προκειμένου, υποτίθεται, να τιμήσει τον Στίβεν Χόκινγκ που έφυγε χτες από τη ζωή.

Ο διάσημος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, αυτήν την περίοδο απέχει από τους αγώνες καθώς έχει υποστεί κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού του.

Χθες Τετάρτη, ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Στίβεν Χόκινγκ, δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία του σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπου φαίνεται το τραυματισμένο πόδι του και ο ίδιος να ποζάρει χαμογελαστός και ημίγυμνος. Την φωτογραφία συνόδευσε με μια φράση που είχε πει κάποτε ο διακεκριμένος επιστήμονας, μιλώντας για την αναπηρία του.

«Πρέπει να έχεις θετική στάση και να αξιοποιείς όσο καλύτερα μπορείς την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι», ήταν η φράση του Χόκινγκ που αποφάσισε να αναπαράγει ο Νεϊμάρ- ή έστω όποιος διαχειρίζεται τα social media του.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Η κίνησή του εξόργισε τους θαυμαστές του -και όχι μόνο, που τον κατηγόρησαν πως μια τέτοια μέρα και στο θάνατο ενός τόσο σπουδαίου ανθρώπου, αυτό που έκανε ήταν απλώς να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να προβάλλει τον εαυτό του. Επίσης του σχολίασαν πως ένα σπασμένο πόδι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την ασθένεια και τα προβλήματα του Χόκινγκ.

