Η Πάρις Τζάκσον δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο φαίνεται σαν να είναι έτοιμη να ανάψει ένα πολύ μεγάλο τσιγάρο μαριχουάνας. Η ανάρτησή της πυροδότησε αντιδράσεις, στις οποίες η ίδια απάντησε σε έντονο ύφος, γεμάτο ειρωνεία.

«Τι κάνεις αφού έχεις καπνίσει αυτό;», έγραψε στο σχόλιο που συνόδευε το βίντεό της η 19χρονη.

Πολλοί ήταν εκείνοι που εξοργίστηκαν με τη στάση της και την σχολίασαν αρνητικά.

«Πάρις, ο πατέρας σου ποτέ δεν θα σου επέτρεπε να το καπνίζεις αυτό. Σκέψου πόσο αναστατωμένος θα ήταν...», της έγραψε κάποιος χρήστης.

«"Ήδη έχω πολλά νεαρά κορίτσια που με θαυμάζουν και θέλω να γίνω κάτι, που οι γονείς τους θα είναι εντάξει με το να το θαυμάζουν". Δηλαδή οι γονείς πιστεύουν πως είναι εντάξει τα παιδιά τους να καπνίζουν χόρτο; Κορίτσι μου είσαι πολύ καλύτερη από όλο αυτό και το ξέρεις», σχολίασε μια γυναίκα, χρησιμοποιώντας μια φράση της Πάρις Τσάκσον από παλαιότερη συνέντευξή της στην αυστραλιανή Vogue.

«Νομίζω πως τα πηγαίνω αρκετά καλά δεδομένων των συνθηκών», ήταν η απάντηση της Πάρις Τζάκσον.

“I already have many young girls looking up to me and I want to be something their parents are OK with them looking up to.” https://t.co/C49itH2Ube

...And what parent thinks its okay for their kid to smoke weed? Girl, you're better than this & you know it. #accountability — Alexandria Lowell (@EpixAndroidv2) 12 Μαρτίου 2018

Ωστόσο η 19χρονη δεν σταμάτησε εκεί και επέστρεψε με περισσότερα σχόλια επί του θέματος.

«Γνωρίζω μερικούς γονείς που βασικά στηρίζονται σε αυτό το καταπληκτικό οργανικό φάρμακο για να κρατούν τα παιδιά τους ζωντανά καθώς τα εναλλακτικά φάρμακα που οι γιατροί τους χώνουν στο λαιμό στην πραγματικότητα σκότωναν αυτά τα κακόμοιρα μικρά. Αλλά ο καθένας με τη γνώμη του», έγραψε η Πάρις Τζάκσον.

Και πρόσθεσε: «προσπάθησε να γκουγκλάρεις τις λέξεις "narcotics", "big pharma", μετά "cbd" [σ.σ. Cannabidiol, Κανναβιδιόλη] και μετά να μου την πεις. Θα κάθομαι εδώ τρώγοντας γκρανόλα και βλέποντας Σκούμπι Ντου».

i know of a few parents that actually rely on this amazing organic medicine to keep their children alive since the alternative pharmaceutical drugs that doctors were shoving down their throats was basically killing the poor little ones 🤷🏼‍♀️ but hey, to each his own. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 12 Μαρτίου 2018