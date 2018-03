Η Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποκάλυψε σήμερα ότι η οικογένειά της βιώνει «φρικτές στιγμές», καθώς ο 21χρονος ανιψιός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

«Ο 21χρονος ανιψιός μου δέχθηκε απανωτά χτυπήματα με μαχαίρι σε μια στυγνή επίθεση στο Λονδίνο την Πέμπτη το βράδυ» έγραψε η Χάρλεϊ στο Twitter.

«Η αστυνομία και το νοσοκομείο κάνουν φανταστική δουλειά. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας. Πρόκειται για φρικτές στιγμές που βιώνει εκείνος και η οικογένειά μας. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες» αναφέρει η ηθοποιός.

My 21 year old nephew was repeatedly stabbed in a brutal attack in London on Thursday night. The police & hospital are being fantastic. Thank you for all your messages. It is an appalling time for him & our family. The police will be appealing for witnesses.