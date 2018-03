Λίγο πριν την 90ή απονομή των Όσκαρ, δόθηκαν στην Καλιφόρνια τα βραβεία ανεξάρτητου κινηματογράφου Independent Spirit Awards και η απονομή ήταν γεμάτη διάσημους αστέρες του κινηματογράφου.

Χθες το βράδυ, ο 22χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος για πολλούς είναι φαβορί για ένα Όσκαρ απόψε, κέρδισε το πρώτο του μεγάλο βραβείο για την ερμηνεία του στο Call Me By Your Name.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή είχε περάσει την είσοδο και προκάλεσε φρενίτιδα στο κόκκινο χαλί το οποίο ήταν γεμάτο θαυμαστές του και έκανε FaceTime με τον συμπρωταγωνιστή του στο φιλμ Αρμι Χάμερ ο οποίος λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να βρεθεί στην τελετή.

H Elizabeth Olsen με τον Timothee Chalamet

Και την ώρα που στην αίθουσα ανακοινώθηκε πως αυτός είναι ο νικητής για Α' αντρικό ρόλο, σηκώθηκε από τη θέση του και χαμογελαστός, αγκάλιασε όλους όσους ήταν δίπλα του και αφιέρωσε ένα «dab» στην κάμερα που τον ακολουθούσε.

Ο 22χρονος που έχει ενθουσιάσει το Χόλιγουντ δήλωσε πως προσπαθεί να χαρεί πολύ τη στιγμή αυτή γιατί δεν γνωρίζει αν θα ξαναζήσει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαρίστησε από τη σκηνή και με το βραβείο στα χέρια όλους τους συντελεστές που τον στήριξαν.

Σήμερα έχει να περπατήσει σε ένα ακόμη κόκκινο χαλί και ίσως ανέβει ξανά στη σκηνή για ένα βραβείο σε περίπτωση που καταφέρει να «κλέψει» το Όσκαρ αντρικού ρόλου από τον Γκάρι Όλντμαν ο οποίος θεωρείται αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στην «Πιο Σκοτεινή Ώρα» .

Στην ίδια κατηγορία υποψήφιο είναι επίσης οι Ντάνιελ Ντέι Λιούις («Αόρατη Κλωστή»), Ντάνιελ Καλούα («Τρέξε!») και Ντένζελ Ουάσινγκτον («Roman J. Israel, Esq.»).