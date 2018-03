Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν λίγες ώρες το τραγούδι Fuego με το οποίο η Ελένη Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε επίσημα στο κεντρικό δελτίο του ΡΙΚ και πλέον ετοιμάζεται να διεκδικήσει την πρωτιά στο διαγωνισμό που φέτος θα γίνει στη Λισαβόνα.

Το τραγούδι είναι δημιουργία του Ελληνοσουηδού συνθέτη και παραγωγού Αλεξ Παπακωνσταντίνου και των Geraldo Sandell, Viktor Svensson, Anderz Wrethov, Didrick.

Tην σκηνοθεσία του βιντεοκλίπ υπογράφει ο Απόλλωνας Παπαθεοχάρης.

Οι στίχοι:

Take a dive

Into my eyes

Yeah the eyes of lioness

Feel the power

They ain't lying.

A little look

A little touch

You know the power of silence

Yeah keep it up keep it up.

I was looking for some high high highs yeah

Till I got a doze of you

You got me pelican fly fly flyin'

Coz I'm way up and I ain't comin' down, keep taking me higher

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Coz I'm burning up and I ain't coolin' down, yeah I got the the fire

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Fuego

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Take me in

Take a breath

Ain't no hidden agenda

What u see is what u get

I was looking for some high high highs yeah

Till I got a doze of you

You got me pelican fly fly flyin'

Coz I'm way up and I ain't comin' down, keep taking me higher

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Coz I'm burning up and I ain't coolin' down, yeah I got the the fire

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Fuego

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Oh your love is like wild wild fire

U got me pelican fly fly flyin'

Coz I'm way up and I ain't comin' down, keep taking me higher

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Coz I'm burning up and I ain't coolin' down, yeah I got the the fire

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Fuego

Ah yeah ah yeah ah yeah yeah ah yeah ah yeah