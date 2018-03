Νέα λεκτικά πυρά εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος τον μιμείται σε τηλεοπτική εκπομπή και ο γνωστός πρωταγωνιστής ανταπέδωσε λέγοντας ότι σκοπεύει να ενσαρκώνει τον πρόεδρο έως την «καθαίρεσή» του.

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες στον ιστότοπο του περιοδικού The Hollywood Reporter, ο Μπάλντουιν εξήγησε ότι «υποφέρει» κάθε φορά που πρέπει να μιμηθεί το Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 59χρονος ηθοποιός υποδύεται συχνά τον επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2016, κατά τη διάρκεια της ψυχαγωγικής εκπομπής «Saturday Night Live».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη επικρίνει αυτές τις μιμήσεις, απάντησε σήμερα στις δηλώσεις του ηθοποιού στέλνοντας ένα tweet, το οποίο μάλιστα ξεκίνησε γράφοντας «Άλεξ» αντί για «Άλεκ», ένα ορθογραφικό ατόπημα που δεν έμεινε ασχολίαστο.

Pres. Trump attacks 'Alex' Baldwin for his portrayal on "Saturday Night Live," tweeting that it was "agony for those who were forced to watch." https://t.co/SHpRh5ZPHB pic.twitter.com/MKGJXWsc6H

«Ο Άλεκ Μπάλντουιν, η μέτρια καριέρα του οποίου ψυχορραγούσε και σώθηκε χάρη στην κακή μίμηση που κάνει για εμένα στην εκπομπή Saturday Night Live, δηλώνει τώρα ότι νιώθει να υποφέρει όταν με μιμείται» επισήμανε ο μεγιστάνας, ο οποίος διόρθωσε το αρχικό του μήνυμα αφού το ανήρτησε.

«Άλεκ, αυτοί που υποφέρουν, είναι εκείνοι που αναγκάζονται να σε βλέπουν» συμπλήρωσε.

«Παρά το ότι υποφέρω, θα ήθελα σίγουρα να συνεχίσω έως τις ακροάσεις για την καθαίρεση, την ομιλία της παραίτησης, την αποχώρηση με ελικόπτερο προς το Μαρ-α-Λάγκο» απάντησε σήμερα ο ηθοποιός.

Agony though it may be, I’d like to hang in there for the impeachment hearings, the resignation speech, the farewell helicopter ride to Mara-A-Lago. You know. The Good Stuff. That we’ve all been waiting for.