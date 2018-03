Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα καλέσουν 2.640 πολίτες στο Κάστρο του Ουίνδσορ για το γάμο τους, που θα γίνει στις 19 Μαΐου.

Το ζευγάρι θέλει η ξεχωριστή αυτή ημέρα «να διαμορφωθεί έτσι που να επιτρέπει στο κοινό να νιώσει επίσης μέρος των εορτασμών», αναφέρεται στην ανακοίνωση, καθώς «η περίσταση θα είναι μια στιγμή χαράς και διασκέδασης που θα αντικατοπτρίζει τις αξίες και τον χαρακτήρα της νύφης και του γαμπρού».

Prince Harry and Ms. Markle would like their wedding day to be shaped to allow members of the public to share in the joy and the fun of the day. They have today given further details how public guests will be involved in the celebrations on May 19. pic.twitter.com/V62uqRW8m0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 Μαρτίου 2018





Οι επιλεγμένοι πολίτες που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την άφιξη των μελλόνυμφων και των υπόλοιπων καλεσμένων αλλά και την άμαξα όταν αναχωρήσει από το κάστρο.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will invite 2,640 members of the public to Windsor Castle on their wedding day to watch the arrivals of the Bride and Groom and their guests and the carriage procession as it departs from the castle. pic.twitter.com/pII5T4Ctcm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 Μαρτίου 2018





Η ομάδα που έχει προσκληθεί μέσα στο Κάστρο θα περιλαμβάνεται από 1.200 άτομα από «κάθε γωνία της χώρας», ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού.

Ο 33χρονος Χάρι και η 36χρονη Μέγκαν έχουν ζητήσει τα άτομα που θα επιλεγούν να προέρχονται από «διαφορά υπόβαθρα και ηλικίες, συμπεριλαμβάνοντας νέους που έχουν επιδείξει ισχυρή παρουσία κι εκείνους που έχουν υπηρετήσει την κοινότητα».

Περίπου 200 άτομα θα προέρχονται από διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς, με τα οποία σχετίζεται στενά το ζευγάρι. Επίσης στους καλεσμένους θα υπάρχουν 100 μαθητές από δύο τοπικά σχολεία, μέλη της κοινότητα του Ουίνδσορ και 530 άτομα από τα The Royal Households και Crown Estate.

The couple has asked that 1,200 people, from all corners of the UK be selected by Lord Lieutenants, include young people who have shown strong leadership and those who have served their communities. pic.twitter.com/aIraJiXg6B — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 Μαρτίου 2018

Also invited into the castle grounds are 200 people from charities and organisations close to Prince Harry and Ms. Markle, including those which Prince Harry serves as Patron. pic.twitter.com/GqF8aMUg25 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 Μαρτίου 2018

Other guests will include 100 pupils from two local schools, 610 Windsor Castle community members and 530 Members of The Royal Household and The Crown Estate. pic.twitter.com/uG3WL3z9gQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 Μαρτίου 2018

Για την ιστορία, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πολίτες παραβρίσκονται σε βασιλικό γάμο αφού το 1999 όταν παντρεύτηκαν ο πρίγκιπας Εδουάρδος και η Σοφία είχαν προσκληθεί 8.000 πολίτες, που επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης.