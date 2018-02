Η Βρετανίδα ηθοποιός Έμα Τσέιμπερς, γνωστή στο ελληνικό κοινό από την συμμετοχή της στην ταινία «Μια βραδιά στο Nottting Hill» πέθανε σε ηλικία 53 ετών.

Την ανακοίνωση έκανε ο ατζέντης της ο οποίος αναφέρει πως η Τσέιμπερς πέθανε από φυσικά αίτια.

Η ηθοποιός συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά του BBC «The Vicar of Dibley» και είχε βραβευθεί με το British Comedy Award για το ρόλο της.

Η Έμα Τσέιμπερς υποδύθηκε την αδερφή του Χίου Γκραντ στο «Μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ», την ερωτική κομεντί που σημείωσε μεγάλη επιτυχία διεθνώς και αγαπήθηκε πολύ και στην Ελλάδα. Ο Γκραντ έγραψε στο Twitter για την απώλεια της συναδέλφου του.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.